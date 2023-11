Rozhledna Halaška. Zažít tu můžete adrenalinovou skleněnou podlahu

Rozhledna Halaška | Foto: Krajina břidlice z.s.

Jak ke svému jménu rozhledna Halaška přišla, jsme se zeptali starosty města Budišov nad Budišovkou Patrika Schramma.

"Rozhledna se jmenuje Halaška podle našeho nejslavnějšího rodáka Ignáce Kassiána Halašky, což byl významný matematik, astrolog a fyzik. Byl to rektor Vídeňské pražské univerzity. Ve své době byl tak významný jako Purkyně či Palacký. Tím, že astronomie byla jeho koníček, tak v Brně vytvořil první hvězdárnu. Ta rozhledna je pojmenovaná po něm a má i takový symbolický tvar šipky, která nás spojuje s vesmírem a vše je tu laděno do astronomična. I to zázemí, jako třeba sluneční hodiny, mapy. Všechno to na sebe navazuje. Samozřejmě tu pracujeme i s břidlicí, jako všude jinde u nás."

Foto: Krajina břidlice z.s.

Má z břidlice i stříšku?

Rozhledna Halaška | Foto: Radim Sieber, YouTube/budisov.eu

"Ne stříška je prosklená, aby se daly pozorovat hvězdy, ale břidlice je na dvou přístřešcích."

Jak je vysoká a kolik na ni vede schodů?

"Rozhledna je bezmála třicet metrů vysoká, vyhlídková plošina je ve 28 metrech, a schodů je 144."

Foto: Krajina břidlice z.s.

Kdy byla dokončená?

"Dokončená a otevřená byla v roce 2021, a v roce 2022 jsme k tomu otevřeli zázemí."

Rozhledna Halaška | Foto: Radim Sieber, YouTube/budisov.eu

Takže úplný nováček...

"Ano, dá se říct, že je ještě čerstvá."

Kdo je architektem? A jak je financovaná?

"Autorem je pan Lumír Moučka, což je náš takový dvorní projektant. Projektoval muzeum a další rozhledny a financovaná je z fondu česko-polské příhraniční spolupráce. V rámci Silesianky byly vybudované tři takovéto rozhledny."

Když se začne stoupat nahoru po točitých schodech, tak v jednom místě je podlaha prosklená. Nemají s tím někteří lidé problém?

Foto: Archiv Euroregionu Silesia

"Byl to záměr vybudovat adrenalinovou podlahu, původně to mělo být větší, ale nešlo to kvůli statice. Je to jenom dva metry čtvereční. Jak se říká: kdo se bojí, nesmí do lesa."

Když vystoupám až nahoru, co všechno vidím?

"Nejblíže je výhled na Budišovsko, Nízký Jeseník, Hrubý Jeseník, krásně vidíte Praděd, a na druhé straně Beskydy. Vidíte i kousek plochy Kružberské přehrady, což je naše zásobárna vody. Kdo sledoval seriál Velké sedlo, tak si vzpomene."