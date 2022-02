Spolek Moje česká škola představuje čítanku pro děti žijící v zahraničí

Foto: Moje česká škola, z. s.

Na čítance s názvem „Pověst o Horymírovi a Šemíkovi" pracovali studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, žáci z České a slovenské školy Okénko v Londýně, odborníci na didaktiku, logopedii a vzdělávání. Podpořilo ji i ministerstvo zahraničí v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Dětem krajanů chybí zjednodušené čtení

"Před rokem jsme mezi krajany provedli rozsáhlou anketu, ve které jsme mimo jiné zjišťovali, co krajanům s ohledem na vzdělávání dětí v zahraničí chybí. Plných 78 procent respondentů uvedlo, že by uvítali čítanky zjednodušeného čtení, a tak jsme se pustili do práce. Pověst o Horymírovi a Šemíkovi je první viditelná vlaštovka, ale už pracujeme na dalších," říká Markéta Ševčíková, předsedkyně spolku Moje česká škola.

Anna Paap | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Anna Paap, která má v rámci spolku na starosti bilingvní vzdělávání, potvrzuje, že jazyková úroveň dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí bývá jiná než u dětí pocházejících z ryze českého prostředí, a proto je důležité, aby existovaly na míru psané texty zohledňující zjednodušený způsob čtení.

"V našich materiálech pracujeme s omezenou slovní zásobou a jednoduchou větnou stavbou. Příběhy jsou krátké, a přesto vystavěné tak, aby byly pro děti poutavé a od četby je neodrazovaly. Témata rovněž rezonují s učivem, které se probírá i na základní škole, jako jsou cestopisy, historie či mytologie a legendy."

Foto: Moje česká škola, z. s.

Čítankové texty vytvářeli studenti

Každá čítanka obsahuje řadu otázek a úkolů. Právě ty podporují nejen dovednost textu porozumět, ale stimulují i následnou debatu vedoucí k dalšímu rozvoji jazyka. Aby si děti rozšířily slovní zásobu, je v čítance výkladový slovníček.

Pro pilotní spolupráci na prvním textu si Moje česká škola vybrala Ústav českého jazyka a komunikace FF UK v Praze. Studenti měli možnost v rámci svých závěrečných prací odevzdat návrhy čítankových textů. Odborníkům z Mojí české školy se nejvíce líbil text od studentky Anny Mrzílkové zpracovávající Pověst o Horymírovi a Šemíkovi, s tím pak pracovali jako s předlohou.

Foto: Moje česká škola, z. s.

Při vzniku čítanky spolupracovaly i děti v zahraničí, konkrétně v České a slovenské škole Okénko v Londýně, pod vedením Jany Nahodilové. "Dostali jsme od dětí cennou zpětnou vazbu a víme, jak na jednotlivé části reagují."

"Naši první čítanku s pracovním sešitem nabídneme v elektronické podobě zdarma. Oba texty chceme ale také v menším nákladu vytisknout, jakmile získáme sponzorskou podporu. Další čítanky pak budou ke stažení za symbolickou částku, abychom zajistili udržitelnost práce našeho odborného týmu i do budoucna," uzavírá Mgr. Lenka Kropáčová, která pro spolek konzultuje fundraisingovou strategii.

Čítanka je využitelná i pro cizince v Čechách nebo děti ve vyloučených lokalitách.