Strahovský stadion. Největší stadion na světě, kde se psala historie, dnes chátrá

Všesokolský slet v roce 1926 | Foto: Národní muzeum

Strahovský stadion byl původně postaven kvůli sokolským sletům. Poprvé byl využitý 4. července 1926, kdy se tam konal VIII. všesokolský slet. Tehdy ještě na písčité cvičiště shlíželi diváci z dřevěných tribun. V následujících letech byl areál několikrát dostavován a další slet už v roce 1932 sledoval prezident T. G. Masaryk z nové prezidentské lože.

Všesokolský slet 1932 | Foto: Bundesarchiv, Bild 102-13621, CC-BY-SA 3.0

Největší návštěvnost zaznamenal areál v červnu a červenci 1938, kdy stadion pojmenovaný tehdy už podle Masaryka hostil protiválečný X. všesokolský slet. O rok později už proběhla na stadionu u příležitosti padesátin Adolfa Hitlera vojenská přehlídka. Za druhé světové války byl stadion využíván nacisty při odsunu židů, kteří tu byli shromážděni před transportem. V květnu 1945 byl zase použit jako internační místo pro Němce, kteří čekali na transport z českých zemí.

Léta spartakiád

Spartakiáda 1955 | Foto: Národní muzeum Praha, CC BY 4.0

V roce 1948 se na stadionu konal XI. Všesokolský slet, který byl pojat jako manifest a protest proti nastupujícímu komunistickému režimu. Sokol byl následně rozpuštěn a přišla léta spartakiád.

Ta první proběhla v roce 1955 jako oslava desetiletého výročí ukončení druhé světové války. Každých pět let pak následovala další. Série národních hromadných cvičení byla přerušena pouze v roce 1970 po vpádu vojsk na území tehdejšího Československa v roce 1968.

Spartakiáda 1985 | Foto: Česká televize

Stadion se před každou spartakiádou upravoval. Vystřídali se tam architekti různých stylů. „Každá část stadionu Strahov je architektonickou odpovědí doby svého vzniku, přitom se žádná část nesnaží převyšovat ty ostatní,“ konstatoval historik architektury Miroslav Pavel.

Poslední spartakiáda proběhla na Strahově v roce 1985.

Koncerty světových hvězd i bohoslužba papeže

Foto: HCE

Ta další, plánovaná na rok 1990, se už nekonala. Místo toho se tam konaly koncerty slavných kapel. Už v roce 1990 to byli slavní Rolling Stones, jejichž vystoupení navštívilo asi 110 tisíc lidí. Koncert tam měla i slavná kapela Pink Floyd, a desetitisíce diváků přišly i na bratry Nedvědy. V roce 1994 Strahov opět přivítal obnovený XII. všesokolský slet za účasti prezidenta Václava Havla. O rok později, v květnu 1995, tam proběhla bohoslužba papeže Jana Pavla II.

V dalších letech ale neměla megalomanská stavba využití a začala chátrat. Uvažovalo se i jejím zbourání, k tomu ale nakonec nedošlo. Naopak plány byly vybudovat tam Národní fotbalový stadion. Českomoravský fotbalový svaz proto uzavřel s hlavním městem Praha smlouvu s o bezplatné výpůjčce na 50 let. Projekt se však neuskutečnil a smlouva byla vypovězena.

Stadion Strahov | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

V současné době slouží Strahovský stadion hlavně fotbalové Spartě, která si ho pronajala a vybudovala tam tréninkový areál s osmi hřišti a moderní správní budovou. Své zázemí tam ale mají zástupci různých sportovních odvětví. Najdete tam například plavecký bazén, saunu, squash centrum, lezeckou stěnu, spinning, posilovnu, tělocvičny a masáže. Každoročně jsou tam pořádány sportovní i kulturní akce.

Co bude dál?

Stadion Strahov, foto: Štěpánka Budková

Jaká bude další budoucnost Strahovského stadionu, zatím není jasné. Vedení Prahy zvažuje, že tam umístí plánované Muzeum totality. Expozice muzea by mohly vzniknout přímo na betonových památkově chráněných tribunách stadionu.

Stadion Strahov | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

„Toto místo je ztělesněním paměti XX. století. Byl vybudován již za první republiky, pro potřeby sokolských sletů. Má za sebou i temnou stránku historie během Pražského povstání a během druhé světové války. A potom zcela specifickou událost v dobách komunismu, kdy se zde konaly spartakiády. Po revoluci se zde zase konal velký koncert Rolling Stones, kteří přijeli do Prahy," řekl radní Jan Chabr. Vedle muzea by tam podle vedení Prahy mohl fungovat i Institut paměti národa. Město počítá s tím, že sportiviště i kanceláře sportovních svazů by zůstala zachována.

Stadion, který je ve špatném stavu, je ale nutné opravit. A to podle hrubého odhadu vyjde na 1,2 miliardy korun. Zda se tak z plánů stane skutečnost, se terpve uvidí.

Stadion Strahov | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International