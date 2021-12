Stromečky na Loučni vzdávají hold prvorepublikovému průmyslu

Stromeček s pivními půllitry | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Na stromečcích tak najdete pivní půllitry, brokát, stromeček ze stavebnice Merkur, ale i hvězdy stříbrného plátna, které připomínají slavnou éru filmového průmyslu.

Příběh vánočního stromečku se začal psát v roce 2017, kdy ve vstupní hale loučenští zavěsili jeden stromeček špičkou dolů. I díky tomu vzbudili zájem o příběhy spjaté s historií Vánoc.

Adventní věnec se dostal do České kniíhy rekordů

Zámek Loučeň s největším českým adventním věncem | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Už před vstupem do zámku, který je otevřený celoročně, vítá zájemce největší adventní věnec, který se dostal i do České knihy rekordů.

"Hlavně je dnes i zasněžený, což v Polabí opravdu nebývá. Máme tu největší adventní věnec kolem celé kašny. Má v průměru 16 metrů. Jsou na něm čtyři adventní svíčky," přivítal nás kastelán Vratislav Zákoutský ve vánočně vyzdobeném zámku Loučeň.

Stromeček otočený špičkou dolů je tím prvním, který návštěvnici zámku vidí | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Hned za dveřmi nám nad hlavou visel už vzpomínaný stromeček otočený špičkou dolů, a nedaleko vánoční stromeček ze šustí. A protože je výstava zasvěcená průmyslu, nemůže tu chybět stromeček baťovský.

"Celé letošní téma je poctou československému prvorepublikovému průmyslu, a tady máme stromeček gumový, který prezentuje osobnost Tomáše Bati, protože Baťa dělal i gumové vánoční ozdoby. Je tady krásný plakát, kde chlapeček píše Ježíškovi: Milý Ježíšku, přines mi ty krásné gumové ozdoby od pana Bati, které se nerozbijí a já si s nimi budu moct hrát celý rok. My tady máme tři originály."

Baťovský stromeček | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Které to jsou?

"Úplně nejběžnější byly kočičky a černoušek. Pan Michal Widenský je sbírá. Jsou snad jediné, o kterých víme, že se dochovaly z období první republiky. Je to opravdu přírodní kaučuk. Pak nám tady pan Widenský udělal krásné dioráma, kde je obchůdek pana Bati a holčička, která si k Ježíšku přeje ty krásné lodičky, na které se zalíbeně kouká.

My na příští rok chystáme velkou nákladnou knihu v několika jazycích, kde budou všechny naše stromečky za pět let. Doufejme, že to vyjde a bude jich tam sto. To už bude pátý ročník. Letos je tady 22 vánočních stromečků."

Na ozdoby se dostaly hvězdy stříbrného plátna

Stromeček s ozdobami z českých perliček z Poniklé | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Další stromeček zdobí ozdoby z českých perliček z Poniklé. Loni 17. prosince byly zapsány do nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Skláři je začali dělat proto, aby nepřišli o obživu. Původně to byly košíčky, mašličky, dnes je na stromečku i vlak, motorka, autíčko nebo helikoptéra.

"Mělo by jich tu být kolem osmdesáti. Ono se to nezdá, ale ten stromeček, jak jste v těch velkých zámeckých místnostech, vypadá menší. Do Poniklé máme kontakt. Dokonce musím říct, že pár těch ozdob mělo jít do zahraničí, a když jsme zavolali, tak nám je poslali."

Stromeček s vánočními koulemi z brokátu | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Další stromeček reprezentuje průmysl textilní, a vánoční koule jsou z brokátu. Na své si přijdou i milovníci piva. V zámecké jídelně je stromeček pivovarnický, má asi 7 metrů a zdobí ho zlatavé půllitry. Filmový průmysl tu reprezentuje stromeček s tehdejšími hvězdami.

"Tento stromeček je poctou filmovému prvorepublikovému průmyslu. Jmenuje se Hvězdy stříbrného plátna. V téhle době se do bijáčku hodně chodilo. Byl dostupnější než divadlo. Televize ještě nebyla. Stromeček představuje plátno, to jsou ty černé koule a pak tam jsou koule s fotografiemi významných československých hereček a herců. Jsou tu i kostýmy. Třeba kostým Adiny Mandlové z Kristiána, který je půjčený z Barrandova."

Když se na něj dívám, je jak na dvanáctiletou dívku.

"Paní Mandlová byla asi hodně štíhlá. Když jsem pro něj jel, tak mi říkali, jestli nechci půjčit i figurínu. Já jsem říkal, že mám jednu ve velikosti 34, tak souhlasili, že je to v pořádku."

Od průmyslového stromečku se nemohou odtrhnout ani dospělí

Stromeček ze stavebnice Merkur | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

A jak si představit stromeček věnovaný průmyslu? Jeho větvičky jsou vyrobené ze stavebnice Merkur a jako perpetum mobile tu běhá nahoru dolů malá kovová kulička, upozornil kastelán Vratislav Zákoutský.

"Nemůžeme pominout české strojírenství, které bylo úžasné. Vánoční dárek, který patří do oblasti strojírenství, tak to je znovuobjevený Merkur, který měl loni sto let. S tím Merkurem si už hrály naše prababičky a pradědečkové. Kamarád je spolumajitelem Merkuru, tak jsem mu "zadal", aby nám udělal tenhle krásný stromeček, který má kuličkovou dráhu. Nekoukají na něj jen děti, ale kolikrát odsud nemohu odtrhnout ani dospělé. Jsou úplně fascinovaní tím, jak tam ty kuličky jezdí."

Na jakém principu to je?

"Pod stromečkem vidíte i dáreček, ale to je elektromotorek, který pohání toho šneka, který kuličky vždycky vyveze nahoru, a pak samospádem po té dráze jedou dolů. Stromeček je v místnosti, která byla knížecí kanceláří. V této místnosti v roce 1907 byla založena akciová společnost Laurin & Klement, dnešní Škoda Auto a nejstarší syn, princ Erich Thurn Taxis se na dvě funkční období stal prvním předsedou správní rady dnešní škodovky."

Stromečky na plantáži vybírám už v září

Stromek s benátskou karnevalovou maskou | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

V šatně paní kněžny pak najdete stromeček karnevalový. Pocházela totiž z benátské dóžecí rodiny a stromeček představuje originální karnevalovou masku, která má sukni z větví. Další ze stromečků představuje české sklářství.



"Všechny stromečky jsou ze Šumavy, z Volar, kde je na ně plantáž a tam si vždy v září jedu stromečky vybrat, dám si na ně cedulky, které chci. Pak mi je na začátku listopadu pokácí, musí se neponičené dostat do zámku, kde nám dělají radost až do půlky ledna."

Tady je stromeček, který jsem ještě nikdy neviděla. Je celý ze suchých květin.

"Jsme u paní kněžny. To byla úžasná dáma. Mluvila šesti světovými jazyky, psala romány, básně, pohádky, byla múzou Augusta Rodina, stvořila Rilkeho, na Loučeň za ní přijel třeba Mark Twain. Byla úžasně vzdělaná, nádherně malovala. Byla to dáma na svoji dobu velice moderní a tento stromeček by se jí určitě líbil. Je to květinový stromeček, který je stromem roku. Je ze zmrazených kytiček, jsou usušené mrazem a dlouho vydrží."

Při světelné show hraje Svatováclavská koleda

Vratislav Zákoutský | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Jak dodal kastelán Vratislav Zákoutský, letošní rok si na zámku připomínají i koledu, která je přebásněnou legendou o sv. Václavovi. Adventní věnec, u kterého jsme se zastavili na začátku, se totiž po setmění stane součástí světelné show, při které se ozývá i tato koleda.

"To, co slyšíte v podkresu, je nejhranější anglická vánoční koleda. Jmenuje se Good Queen Wenceslas. Možná se neví, že to není nic jiného, než přebásněná svatováclavská legenda o našem sv. Václavovi, která přišla v polovině 19. století do Anglie. Legenda vypráví o tom, že na svatého Štěpána koukal sv. Václav z okna Pražského hradu a vidí sedláčka, jak ve sněhu sbírá dřevo. Zavolá páže Podivena a říká mu, aby vzal jídlo, že ho zanesou sedláčkovi domů. Pak jdou sněhem a vánicí a Podiven říká, že se bojí, strach ho z toho jímá a sv. Václav mu pověděl: Vkládej nohy do mých stop, ty můj drahý hochu, za chvíli ti nebude zima ani trochu. A pokračuje to: A kam vkročil svatý král, tam i sněhy tály a ten, kdo cítí s chudými, dojde požehnání."

Zámek Loučeň je pro veřejnost otevřený každý den, včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku. Výstava trvá do 17.1. 2022.