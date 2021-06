Tatra. Třetí nejstarší existující automobilka světa

Ignác Šustala | Foto: Wikimedia Commons, public domain

Za svůj vznik vděčí Ingnáci Šustalovi, kterého fascinovaly kočáry. Vyučil se sedlářem, kotlářem a lakýrníkem a vydal se na zkušenou do Vídně. Tady pracoval pro dvorního dodavatele kočárů a pak se vrátil do rodné Kopřivnice.

Jeho bratr Jan mu ve stodole vyhradil místo pro malou dílnu na výrobu kočárů a bryček. Tady se dvěma pomocníky postavil první kočár. Po třech letech už měl osm tovaryšů a několik učňů.

První auto Präsident. Říkalo se mu kočár bez koní

První automobil přišel na svět v roce 1897 a jmenoval se Präsident, připomněl Radim Zátopek, kurátor Technického muzea Tatra Kopřivnice.

"Je to automobil, který vypadá jako kočár a také se mu tak říkalo. Kočár bez koní. Je to první automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku, musím zdůraznit továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly už před tím. Präsident byl první auto na českém území, které se používalo, a které je dodnes funkční."

Tatra Präsident | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Originál Präsidenta je v Národním technickém muzeu v Praze. Auto, které nejdete v Kopřivnici, pochází ze 70. let. Místní nadšenci se totiž rozhodli, že postaví Präsidenta podle originálních dokumentů. Když něco chybělo, tak originál v muzeu přeměřili a obkreslili. A jakou rychlostí originální Präsident jezdil?

"Jezdil největší rychlostí 25 kilometrů za hodinu. To si vůbec nedovedu představit, protože už když jedete s tímhle vozem 9 až 10 kilometrů v hodině, tak se celý kýve. Nesmí být také moc teplo, protože vůz má velmi tenká kola, kde jsou gumové obruče a při váze 900 kilogramů to dělá rýhy do asfaltu."

Později se firma změnila na akciovou společnost, potomci Ignáce Šustaly svoje podíly prodali a založili novou firmu.

Značka TATRA se objevila díky testování aut v Tatrách

Po první světové válce byla firma začleněná do koncernu Ringhoffer. Už tou dobou se na vozidlech začala objevovat značka TATRA.

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Tatra byla zaregistrovaná do obchodního rejstříku v roce 1924, ale ten název pochází už z doby dřívější, a to z roku 1919, kdy testovali model U ve Vysokých Tatrách. To auto podávalo takové výkony a dostalo se do takových míst, že místní lidé tam prohlašovali, že to jsou auta pro jejich Tatry."

Jak připomněl Radim Zátopek, revoluci pro kopřivnickou automobilku znamenal malý levný vůz Tatra 11.

Tatra 11 | Foto: Michal Polášek, Český rozhlas

"Zajímavý je především tím, že má zvláštní podvozek, který Tatru ve své době proslavil. Na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Je tu vystavený i podvozek, návštěvník tu má všechno obnažené."

Konstruktérem slavného typu byl Rakušan Hans Ledwinka, který se tak zapsal do historie automobilismu v celosvětovém měřítku. Byl tvůrcem dodnes Tatrou využívané koncepce podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami, která je ve světě známá jako Tatra-concept.

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Hadimrška - nejprodávanější typ do druhé světové války

Tatra 57 | Foto: M.Rejha, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Jedním z nejrozšířenějších typů automobilu se stala po první světové válce Tatra 57. Lidově se jí říkalo Hadimrška.

"Tato hbitá autíčka byla velmi hezká, vyráběla se v mnoha typech. Můžete si představit takového elegantně oblečeného pána s bílou šálou, v klobouku, a nebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. Samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války."

V Tatře jezdil například i Tomáš Garrigue Masaryk | Foto: Národní muzeum / Hradní fotoarchiv

V Tatře jezdili prezidenti Masaryk, Beneš, nebo americký spisovatel John Steinbeck. Jedno auto získal i Stalin. Jednalo se o tatraplán. Karosérii postavila firma Sodomka a v roce 1949 zaujal na ženevském autosalonu.

"Vláda rozhodla, ža auto bude předáno Stalinovi. Vzhledem k tomu, co má Stalin, nemůže mít nikdo jiný, tak se plánovaná sérii nikdy neuskutečnila. Zůstalo u jednoho vozu, který skončil v Rusku a dnes ho máme v Technickém muzeu. Celé to jednání trvalo deset let."

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Nákladní tatrovky proslavili cestovatelé, expedice a Rallye Dakar

Závodní Tatra Aleše Lopraise | Foto: Jan Říha, Český rozhlas

Po druhé světové válce byla automobilka znárodněna. V 50. letech byly vyčleněny vagonky a Tatra se věnovala výrobě aut a motorů. Slavné se staly nákladní vozy.

"Můžeme tady najít vítěze z Rallye Paříž - Dakar z roku 1988 nebo Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa. Trvalo jí to tři roky, ujela 150 tisíc kilometrů. Je tu expediční automobil Tatra 138 Lambaréne, která jela stejnojmennou expedici za účelem dovozu léků do Afriky v roce 1967."

Tatra dnes nese označení TATRA TRUCK a od roku 2017 je součástí holdingu Czechoslovak Group. Tatra je třetí nejstarší (1897) existující automobilkou světa s nepřerušenou výrobou automobilů. Starší jsou pouze značky Peugeot (1889) a Benz, nyní Daimler AG (1886).