V muzeu Tatry najdete unikáty. Jedno z aut, jediné na světě, se hledalo ve španělském lomu

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Máme tu jednoho pána, který celý život dělal tady ve slévárně. Teď na stará kolena sem přišel, ještě než to bylo otevřené, prošel si to a rozplakal se, protože byl rád, že se to zachovalo," vzpomíná na otevření vedoucí pobočky Muzeum nákladních automobilů Tatra Lukáš Filip. Jádro sbírky tvoří původní sbírka soukromého sběratele Jiřího Hlacha, kterou Tatra získala v roce 2015.

"Akcionáři se rozhodli, když převzali Tatru, že budou tu sbírku rozšiřovat. A povedlo se jim koupit sbírku Jiřího Hlacha. Ten měl vlastní muzeum v Trhových Svinách, a rozhodl se ho prodat. Tatra to od něj koupila celé, protože hrozilo, že by se to rozprodalo po jednotlivých kusech. Tak se povedla celá jeho sbírka zachránit. On tam měl i netatrovácké auta, ale primárně Tatru. Ty netatrovácké Tatra prodala a místo toho koupili další Tatry. Na jeho sbírce je vlastně postavená tahle expozice A díky tomu se nám prezentovat historii nákladních automobilů symbolicky od kočáru, protože kočárem to všechno začalo, až po současnou produkci."

Slovenská strela | Foto: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Najdete tu na 80 vozidel a navíc vás před muzeum přivítá legendární vlak Slovenská strela. Nejstarším vozidlem je replika prvního nákladního automobilu Tatra z roku 1898, ale uvidíte i zástupce ještě v tuto chvíli vyráběných výrobních řad. Mezi exponáty nechybí ani vojenská obrněná vozidla či autobus.

Tatrovácká koncepce zajistila konkurenční výhodu

V nejstarší české automobilce se zrodilo i průlomové technické řešení, říká Lukáš Filip.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Tady je první použití takzvané tatrovácké koncepce, někdy zmiňované jako Ledvinkovy koncepce. Teď je 100. výročí od první aplikace tohoto systému, a do dnešních dnů je to neskutečná konkurenční výhoda Tatry. Ten princip je v tom, že je nějaká centrální nosná roura a na tom zavěšené poloosy. Díky tomu to auto vyjede terén, který by jiná vozidla nezvládla. Hans Ledvinka je považovaný za autora té koncepce, ale není to jeho patent. On využil dva už existující patenty, ale je ten, který ten nápad dodal. Takže od Tatry 13 se začala používat takzvaná tatrovácká koncepce."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Chcete se podívat třeba do kabiny vystavených automobilů? Fyzicky sice nemůžete, ale pomocí rozšířené reality ano. Stačí namířit tablet na příslušnou značku.

"Neznám asi ve střední Evropě muzeum, které by na této ploše mělo takové pokrytí rozšířené reality. Já vám to teď ukážu. Všude, kde vidíte nějaké označení AR, tak to symbolizuje, že je tam ta rozšířená realita. Můžou tam být fotogalerie, videa, umožňuje nám to pro zahraniční turisty poskytovat překlady. Umíme vás pustit virtuálně do těch aut dovnitř. Takže si můžete projít virtuálně Tatru kolem světa nebo obrněný transportér."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Auta přijela do muzea po vlastní ose

Navíc většina aut do muzea přijela a zaparkovala po vlastní ose. Stačilo dát provozní kapaliny a už se jelo.

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Jak říkali řidiči, kteří to převáželi, že to jede, ještě neznamená, že to brzdí. V Kopřivnici je takový kopec a v něm parkovací místa. Sem tam auta vyjedou do té cesty. A jak oni jeli z toho kopečka, tak se modlili, ať tam nikdo nevjede, protože jak známo, Tatra nezná bratra. Povedlo se během neskutečných tří týdnů všechny ty věci převézt bez zásadního poškození."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

V Tatře vzniklo mnoho přelomových řešení. Například na Tatře 111 se poprvé použil vzduchem chlazený naftový motor. Jak dodal Lukáš Filip, na Sibiři nezamrzl a na Sahaře se nezavařil. Některá auta však vznikla jen jako prototypy. Těm patří sekce Marné naděje.

"To je ta 162. Byly tři prototypy, ten třetí je na té fotce. Předčily svou dobu, vznikly v 90. letech, kdy Tatra neměla kapitál. Existuje pan Slezák, velký fanda Tatry. A ten má ten třetí prototyp, co je na té fotce. Pravidelně nás zlobí tím, že nám posílá video, je to i na YouTube, kde jeho syn jezdí s tím autem po poli. A ten pán řídil všechny ty tři prototypy. Ty věci, které se aplikovaly tehdy u těch prototypů, se využily až třeba u nových Fénixů."

Tatru 147 hledali ve španělském lomu

Zajímavá je i Tatra 147, určená pro práci ve stísněných prostorech, která se dochovala jako jediná na světě. V muzeu jsou i fotky jejího původního stavu. Zrenovoval ji sběratel pan Baliga, který našel fotku rezavé Tatry v lomu ve Španělsku.

"Tak se rozhodli, že auto budou hledat podle té fotky. Chodili lom po lomu, a hledali to auto. Podle fotky našli lom, ale auto tam nebylo. Byli zklamaní. Pak šli přes vesnici, která byla vedle lomu. Jeden z nich koukl do dvora, a tam stála ta zrezivělá 147. Tak se tam šli zeptat. A dal ji tam, jestli se nepletu, technik nebo řidič toho auta. Každopádně chyběly některé části. Teď z toho máme tu 'leštěnku', je to opravené do stavu, jak ty 147 vybývaly. V tuto chvíli jediný dochovaný kus."