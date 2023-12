Umělé plovoucí ostrovy nabízí nový domov pro vodní ptáky

Podle odborníků je na českých rybnících nedostatek míst k hnízdění. V rámci projektu, na kterém vědci spolupracují s organizací Vodohospodářský rozvoj a výstavba, vytvořili 20 umělých plovoucích ostrovů, vysvětlila koordinátorka projektu Zuzana Musilová z České zemědělské univerzity.

Zuzana Musilová | Foto: Olga Vasinkevič, Radio Prague International

"Víme, kde se ptáci vyskytují, a které lokality by byly vhodné, proto jsme si vybrali jihočeské rybníky. Čtyři plovoucí ostrovy jsou také v severních Čechách. To byl požadavek zakladatele projektu. Soustředíme se na rybníky, kde už nějaký výzkum probíhá. Tu myšlenku jsme už znali. Náš partner měl projekt, kdy vyzkoušel fungování těch ostrovů na přehradních nádržích, takže v poměrně tvrdých podmínkách, kde je velký vítr, a zamrzá to. Tam otestoval gabionovou konstrukci, kterou používáme. Na základě toho, že tam zahnízdily některé druhy vodních ptáků, tak jsme si řekli, že by bylo vhodné vyzkoušet, zda budou fungovat i na rybnících."

Vodní rostliny se sází do kokosového vlákna

Jak vlastně konstrukce plovoucích ostrovů vypadá?

Foto: Zuzana Musilová

"Naše ostrovy mají rozlohu 32 metrů čtverečních a jsou sestavené z 16 gabionových dílů. Gabiony jsou ty drátěné sítě, které se používají na stavbu plotů, kde se vysypávají kamením. A tyhle díly - metr krát dva - jsou dva na sobě, a mezi tím je kokosové vlákno, do kterého se sází vodní rostliny. Celá konstrukce je nadnášena plováky a celý ostrov je ukotvený ve dně rybníka pomocí tvárnic. Ten ostrov se dá kdykoliv rozebrat, odvézt, zrecyklovat."

Na plovoucích ostrovech si také ptáci odpočívají.

"Plošiny na rybníce, které nejsou zarostlé křovím, jsou pro ty ptáky potřebné. Potřebují plošiny, kde odpočívají, pelichají. Tahle funkce ostrovů, kterou jsme nečekali, se ukázala jako potřebná."

Ptáci mají na hnízdo své požadavky - například na výšku porostu, kde by mohli hnízdo ukrýt. Alternativ moc není a ptáci si vybírají buď plovoucí ostrov, nebo vegetaci na břehu. Ostrovy jsou pro samici i její hnízdo bezpečnější, protože se tam predátoři nemohou snadno dostat.

Foto: Zuzana Musilová

Pro husy a labutě je plovoucí ostrov jako prostřený talíř

Jak dodala Zuzana Musilová, vědci mohou spočítat, kolik mláďat se vylíhlo díky pomoci plovoucích ostrovů.

Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

"Na jednu stranu se ukazuje, že ostrovy perfektně fungují, pokud se dají do blízkosti už fungujících kolonií racků nebo rybáků, kde to ty druhy osídlí a zahnízdí. Je tam téměř jeden pár na metr čtvereční, což je skvělé. Současně s nimi tam zahnízdí i kachny. Na druhou stranu jsou i lokality, kde jsme nainstalovali ostrovy, a ta vegetace byla skoro kompletně zdevastovaná labutěmi nebo husami. Pro ně je to prostřený talíř."

Instalace dvou plovoucích ostrovů trvá jeden den. Náklady na metr čtvereční jsou 5000 korun. Vědci předpokládají, že plovoucí ostrovy budou moci fungovat desítky let. Gabiony vydrží až 50 let. Ale jejich "vodní kariéra" může být o něco kratší.