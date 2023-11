Unikátní česká limonáda s jihoafrickými kořeny

Příběh Šimonových a Jihoafrické republiky začíná u Petra: „V Anglii jsem se seznámil s Jihoafričankou, kterou jsem si později vzal za ženu. Společně jsme se odstěhovali do Kapského města, máme jednu dceru. Tehdy jsem si řekl, že buď teď nebo nikdy, a založil jsem svou vlastní cateringovou firmu. V JARu jsem žil celkem třináct let, z toho pět let s Monikou, se kterou jsem se seznámil po rozvodu se svou první ženou.“

Monika a Petr Šimonovi | Foto: soukromý archiv Moniky a Petra Šimonových

Monika pokračuje: „Po našem seznámení bylo jasné, že naše společná destinace bude opět Jihoafrická republika. Dostat dlouhodobá víza není vůbec jednoduché, proto jsem půl roku měla dvě práce, abych si vydělala na letenky a uživila se tam v době, kdy nebudu moci pracovat. Později jsem začala pracovat v Petrově firmě, byla jsem šéfovou cukrárny a měla na starosti administrativu.“

Jihoafrická republika je místo, kam to Šimonovy stále táhne: „V okamžiku, kdy jsme čekali naši první dceru, tak jsme se rozhodli vrátit do rodného Liberce. Afrika nám chyběla, přemýšleli jsme, jak si jí kousek dovést do Česka. A tak se v roce 2020 zrodila Rooibos Company.“

Rooibos jsem v Jihoafrické republice poznal hned první den

Wild honeybush farm | Foto: soukromý archiv Moniky a Petra Šimonových

„S rooibosem jsme se seznámil hned první den, kdy jsem se do JARu poprvé podíval. Každý Jihoafričan vám okamžitě při návštěvě nabídne šálek čaje, každý ho má doma. Jako u nás má každý porcovaný čaj, tak v Jihoafrické republice má každý porcovaný rooibos. Obvykle se pije s mlékem,“ vypráví Petr.

Rooibos je takový neatraktivní zelený keř, který roste pouze v Cedrových horách (Cederberg) asi dvě stě kilometrů na sever od Kapského města. Název rooibos pochází z afrikánštiny, a znamená doslovně „červený keř“, protože jeho měkké jehličky, které se používají na čaj, po utržení zčervenají. I přesto, že existovaly snahy o pěstování rooibosu třeba v Austrálii nebo Číně, nikdy se to nepovedlo, protože Cedrové hory poskytují natolik unikátní mikroklima, od kompozice hlíny až po podnebí s vlivem Atlantiku, že se v odlišných podmínkách neujme. „Celosvětový trh rooibosu tedy závisí pouze na produkci z Cedrových hor, kdy zhruba polovinu produkce a vývozu zaštiťuje nyní již soukromá firma Rooibos Limited, která se transformovala z původního družstva, které vzniklo v dobách apartheidu a mělo na rooibos monopol. Rooibos se nyní díky obrovské poptávce musí kultivovat, ale to spočívá pouze v tom, že se nechají vyklíčit semínka. Je to opravdu keř, který je evolučně adaptovaný na horko a sucho, a v Cedrových horách díky drsným podmínkám doslova živoří, ovšem nikde jinde na světě neroste,“ líčí Petr.

Něco zdravého pro děti, kojící a těhotné ženy

Rooibosovka na ledu | Foto: soukromý archiv Moniky a Petra Šimonových

Rooibos Company vznikla i díky tomu, že Petr a Monika chtěli vládnout svým časem a dělat něco dobrého: „Rooibos nám přišel jako skvělý nápad, je skvělý pro těhotné a kojící ženy, protože dodává tělu velké množství dobře vstřebatelného železa. A jelikož to vlastně není opravdový čaj a neobsahuje tein, tak je vhodný i pro děti,“ dodávají manželé.

Typický slazený ovocný čaj, který všichni známe od nepaměti ze škol, není zrovna ideální nápoj pro děti: „Chtěli jsme dělat i něco, co prospěje dětem, protože sami vychováváme dvě malé dcery. Slabý rooibosový čaj je vhodný pro miminka od šesti měsíců, a je výbornou alternativou slazeného čaje. Je to krásná náhrada, která mimo jiné nezpůsobí energetické výstřely (a pády) našich dětí, jak je tomu u slazených nápojů.“

„Doporučená dávka je zhruba pět až šest šálků denně. Kromě čaje se z něj dají vyrábět výborné ledové čaje nebo limonády, které v létě opravdu osvěží, nebo alternativa kávy, díky kterým lehce vypijete doporučené množství. “



„Když jsme v Africe žili, tak jsme pili rooibos jen proto, že ho pil každý. Nechápali jsme jeho benefity a jeho skvělé vlastnosti jsme si začali uvědomovat až po návratu do ČR. Říká se, že účinků rooibosu si všimnete, až když ho přestanete pít. Kromě železa má spoustu dalších minerálů a antioxidantů, má antihistaminické účinky, reguluje krevní tlak, játra či cholesterol.“

A zrodila se Rooibosovka, aneb nic není nemožné

Farma | Foto: soukromý archiv Moniky a Petra Šimonových

Univerzálnost čaje je opravdu velká: „Rooibos v čajových pytlících má každá jihoafrická domácnost, červené cappuccino z rooibosu už je na většině nápojových lístků, stejně jako je běžné, že si lidé dělají ledové čaje. Ovšem Rooibosovka, perlivá limonáda z rooibosu, neexistuje nikde na světě. Dlouho nám trvalo, než se nám ji povedlo vytvořit, a nyní jsme opravdu pyšní, že je na českém trhu, a to třeba s příchutí malin, manga, černého rybízu, zázvoru či konopí. Pod názvem Rooibonade plánujeme rozšířit výrobu a dovoz v rámci evropského trhu,“ popisuje Petr.

Monika a Petr dál vysvětlují: „Jelikož čaj propagujeme hlavně pro těhotné a kojící ženy, tak je pro nás důležité, aby naši dodavatelé měli bio certifikaci. Druhým odlišným aspektem našeho podnikání je to, že nakupujeme přímo od jihoafrických dodavatelů, jiní prodejci nakupují přes evropské burzy. V našem případě známe naše dodavatele, a kultivujeme naše dlouhodobé vztahy.“

Rooibos company se zrodila na začátku pandemie koronaviru: „Kdybychom tehdy věděli, co bude, tak bychom firmu nezaložili asi tak rychle, protože náš byznys plán byl najednou nepoužitelný. Když přišla válka na Ukrajině, tak to byl šok i pro náš byznys, třeba i maliny do Rooibosovky pocházely právě z Ukrajiny,“ popisují manželé.

Otvíráme! | Foto: soukromý archiv Moniky a Petra Šimonových

Petr dodává: „I má cateringová firma začala v garáži u tchýně, a nyní to s Monikou máme podobně. V Liberci máme vlastní prodejnu, která je zejména výrobnou. Výrobna jede tři dny v týdnu, prodejna otevírá v pondělky a středy. Máme jednu zaměstnankyni a obchodní zástupkyni, takže doufáme, že mimo Prahy, Českých Budějovic a e-shopu budou naše rooibosové výrobky k dostání i ve zbytku republiky. Chci tím říci to, že nic není nemožné, pokud opravdu něco chcete, tak můžete začít s tím, co máte, s vlastníma rukama. Nepotřebujete hned stroj za dva miliony nebo mít otevřeno pět dní v týdnu. Stejně tak můžete v malém začít dělat věci pro přírodu nebo další skvělé charitativní projekty. My třeba máme vratné lahve, speciální etikety, které se na vrácených lahvích nemusí měnit, zátky, které mají méně plastu, nebo podporujeme trénink ovčáků do Konga, kde bojují proti pytlákům.“

Otevření prodejny v Liberci | Foto: soukromý archiv Moniky a Petra Šimonových

„Do budoucna doufáme, že se nám podaří zvýšit distribuci. S limonádami míříme na evropský trh, a chceme, aby se i u nás rooibos stal normou jako je tomu v Jihoafrické republice. Je to opravdu nejzdravější čaj na světě. Červené espresso, které také dovážíme, je výborná náhražka kávy, které si s maminkou v kavárně můžou dát i děti, a k tomu extra dostanou jako bonus spoustu minerálů a antioxidantů. A co se týče rodinných plánů do budoucna, tak asi budeme ještě chvíli tady, i když nás to táhne zpátky do Afriky,“ zakončují náš rozhovor Šimonovi.