Unikátní fotografie z Terezína. Významný objev se poprvé představuje veřejnosti

Čtyřicet jedna snímků pořízených za druhé světové války v terezínském ghettu ukrývá takzvané Album GT. Fotografie se našly v pozůstalosti rozhlasového redaktora Milana Weinera, který přežil koncentrační tábory. Zemřel v roce 1969 a až do své smrti nikdy nemluvil o válce, prožitcích z ghetta Terezín, z deportace do Osvětimi či z pochodu smrti, který prošel s Arnoštem Lustigem.

Fotografie jsou unikátní zejména proto, že Terezín neměl oficiálního fotografa. Na rozdíl od jiných ghett se tak z Terezína žádné snímky s obyvateli nedochovaly.

Album G.T. | Foto: Památník ticha

Na snímcích z Alba GT je kromě tváří konkrétních lidí vidět i to, jak Terezín za války vypadal – co si tam lidé přivezli nebo jak si zařídili improvizované bydlení. Jsou tam i fotografie pořízené z oken, které ukazují běžný život v ghettu.

Identita pěti osob

Po totožnosti lidí na fotografiích začal pátrat Památník Ticha společně s odborníky z Židovského muzea v Praze a Památníku Terezín. Doposud. Po dvouletém pátrání od objevení alba, byla vypátrána identita pěti osob zachycených na fotkách.

„Čtyřicet jedna snímků pořízených v letech 1942–1944 přináší stylizované portréty obyvatel i skrytě pořízené záběry života v ghettu. Jejich uvedení předcházela identifikace portrétovaných. Přinesla nové velké příběhy minulého století. Jejich odhalování otevírá nový prožitek, jenž nyní nabídneme veřejnosti,“ uvádí na webu Památník ticha.

Kromě portrétů pěti obyvatel ghetta v nadživotní velikosti je součástí expozice i studio Alba GT. „Jsou tady taky ještě tři kamery, které vlastně pak natáčejí něco jako rozhovor s fotografiemi. Je to opravdu pokus, jak dnes reagovat na takové snímky. Je to i pro nás experiment: je to taková laboratoř toho, jak se dá ty snímky do toho dnešního světa nějak oživit,“ řekl Českému rozhlasu ředitel Památníku ticha Pavel Štingl.

Památník ticha na nádraží Bubny | Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

První výstavní instalace na nádraží Bubny bude podle zástupců památníku velkou premiérou významného objevu, ale také pouze začátkem putování unikátního cyklu po dalších výstavních zastaveních.