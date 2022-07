V Česku se opět prohlubuje sucho, nejextrémnější stupně zasáhnou téměř třetinu země

V Česku se znovu začalo prohlubovat sucho. Může za to vlna horkého tropického počasí v kombinaci s minimem srážek. Výhled na další období není podle portálu Intersucho příliš příznivý - výjimečné sucho rozšíří téměř na třetinu území. Radnice měst a obcí vydávají zákazy odběru vody z řek a potoků.

Nejhorší situace je v současné době na Moravě a na Západě Čech. Na jižní Moravě a na Hané je půda nasycena jen do deseti procent. Stejná situace je i v Podkrušnohoří. Jsou ale i regiony, kde je zatím vláhy v půdě dost.

Foto: Pavel Polák, Český rozhlas

„V jižních a středních Čechách není zatím intenzita sucha příliš velká. V důsledku vysokých srážek z konce června a začátku července je půdní profil v těchto dvou krajích relativně dobře nasycen oproti zbytku republiky,“ řekl Českému rozhlasu Petr Skalák z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podobné je to i v Libereckém kraji.

Podle předpovědi ale sucho zasáhne i tyto kraje. Teploty sice už nemají vystoupit na tropické hodnoty a mohly by se blížit dlouhodobému průměru, srážky však mají být stále nejvýše průměrné, což k eliminaci sucha nestačí.

Dlouhodobé zemědělské sucho - tedy chybějící voda v půdě - se táhne už od zimy a propisuje se i do nepříznivé hydrologické situace. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu je řada toků na měřicích stanicích na hranici či pod hranicí sucha, průtoky jsou minimální.

Zákazy odběrů

Řada radnic měst a obcí proto přistoupila k zákazu odebírat povrchovou vodu ze všech vodních toků a ploch například na zalévání zahrad, napájení dobytka, napouštění bazénů či kropení sportovišť.

Patří mezi ně například města na Valašsku. Lidé nemohou vodou z Rožnovské, Vsetínské a Spojené Bečvy třeba zalévat zahrady nebo napouštět bazény. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře je situace ve Zlínském kraji jedna z nejkritičtějších v zemi.

Foto: Magdalena Kašubová, Radio Prague International

„V rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí nám k dnešnímu dni teče přibližně sto vteřinových litrů, což odpovídá asi jednomu procentu dlouhodobého vteřinového průtoku. Ve vsetínské Bečvě je to 10 procent, ale stále se bavíme o desetině toho, co by tam v tomto období mělo téci,“ řekl Českému rozhlasu.

Nejvíce vody ve Zlínském kraji má řeka Morava, kterou protéká méně než čtvrtina dlouhodobého měsíčního průtoku. A podobné je to i na dalších místech Česka. Ve většině případů protéká koryty místních toků extrémně málo vody a dochází ke kyslíkovému deficitu a úhynu ryb, dále také k hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí.

Na některých místech s okysličováním vody pomáhali hasiči. Například v Přerově na rybníku Hliník v místní části Předmostí

„Současná situace s vysokými teplotami a stavem povrchových vod opravdu není vůbec dobrá. Dobrovolným hasičům velmi děkujeme, pevně věříme, že se i díky jim vyhneme stejným scénářům, jako zažila nedávno Bečva či v současné době Dyje,“ připomněli katastrofální úhyny ryb na Břeclavsku zástupci Českého rybářského svazu – místní organizace Přerov.

Ministerstvo zemědělství plánuje na boj proti suchu vystavět nové vodní nádrže za miliardy korun. Přípravy podle něj pokračují podle plánu, jejich efekt však bude znát až po řadě let. Podle vědců může být pozdě, v adaptací na klimatické změny je třeba výrazně zrychlit.