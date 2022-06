V Paříži a Bruselu se české předsednictví promítne i do kultury. Jedna z akcí předstraví i téměř zapomenutého botanika

Česká centra v Bruselu a Paříži zaujímají přední místo v kulturní diplomacii v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie, Brusel díky institucionálnímu významu města a Paříž díky přechodu předsednictví z Francie do rukou České republiky.

Program těchto kulturních institucí po dobu českého předsednictví přiblížili ředitelka Českého centra v Bruselu Jitka Pánek Jurková a ředitel Českého centra v Paříži Jiří Hnilica.

Co bude obnášet kulturní program Českého centra v Bruselu během příštích šesti měsíců? V čem se liší ve srovnání s obvyklým harmonogramem akcí?

Jitka Pánek Jurková | Foto: České centrum Brusel

„Opravdu se těšíme, až se s našimi návštěvníky setkáme v divadlech, hudebních sálech a kinech. Hodně jsme spolupracovali s bruselským kulturním centrem Bozar, což je pro konání kulturních akcí opravdu zásadní prostor. S Bozarem jsme se zaměřili na Českou republiku a přineseme filmové projekce, koncerty klasické i současné hudby a další akce, jako například setkání na téma umělé inteligence, což je důležité téma, které svědčí o současné české kreativitě. Naším ústředním tématem pro toto období bude kontinuální kreativita. Zaměříme se na současné umělce, kteří ve své tvorbě pracují s bohatým českým kulturním dědictvím.“

Symbolické předání pochodně mezi Francií a Českou republikou proběhne v Bruselu 2. července originálním, sportovním způsobem. Můžete nám přiblížit podrobnosti?

Emil Zátopek | Foto: Roger Rössing, Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 DE

„V sobotu 2. července oslavíme zahájení českého předsednictví v Radě EU závodem na počest Emila a Dany Zátopkových, dvou českých atletů, kteří jsou v Belgii dobře známí. Emil Zátopek zde totiž v roce 1954 překonal světový rekord v běhu na deset kilometrů. Po Zátopkovi je dokonce pojmenován sportovní časopis a běžecká komunita v Belgii je velmi aktivní. Na stadionu Trois-Tilleuls (Tři lípy) se uskuteční symbolické i fyzické předání štafety mezi Francií a Českou republikou. Akce je přístupná široké i diplomatické veřejnosti.

Úkolem účastníků bude uběhnout pět kilometrů ve dvojicích. Emil Zátopek zde překonal rekord na deset kilometrů, a tak je zvládnutí této vzdálenost ve dvojici symbolem mezinárodního přátelství. Připomeneme si také jeho ženu Danu, a to aktivitami pro děti v hodu oštěpem. Na tomto projektu jsme spolupracovali s Českým olympijským výborem. Večer uvedeme belgickou premiéru Zátopkova životopisného filmu za účasti celého filmového týmu.“

Kino, hudba, divadlo, móda… je mnoho oblastí, ve kterých se může česká kultura v Bruselu prezentovat. Které nadcházející akce bychom si neměli nechat ujít?

„Předsednictví zakončíme koncertem, na kterém vystoupí generace současných i mladších hudebníků. Spolupracujeme s MenART Academy a společně do Bruselu pozveme tři vynikající české hudebníky a jejich nejnadějnější studenty, abychom oslavili mezigenerační spolupráci. Uspořádáme také veřejné slyšení v Evropském parlamentu, na kterém bude české hudební vzdělávání vyzdviženo jako příklad hodný následování. V rekonstruovaných prostorách industriální haly Gare Maritime pak 5. listopadu proběhne módní přehlídka mladých českých a belgických návrhářů, dvou vlivných módních scén. Na závěr uvedeme v Bruselu a v Lovani hru Elegance molekuly o česko-belgické spolupráci.“

Kulturní program českého předsednictví je také centralizovaný a zahrnuje různé akce, které zaštiťují jednotlivá Česká centra po celém světě. Kterých se ujmete?

Zdroj: České centrum Brusel

„Chystáme se obnovit projekt Dialogy Václava Havla, který se v Bruselu pořádá už deset let. České předsednictví je příležitostí navrátit myšlenky Václava Havla do centra pozornosti současné Evropy. Právě tento projekt bude během následujících šesti měsíců přebírán i do dalších zemí.“

Konference Dialogy s Václavem Havlem se v Bruselu uskuteční v polovině listopadu. Co bude jejím hlavním tématem a do jaké míry se do ní promítnou aktuální události, zejména ty na Ukrajině?

„Zatím nemohu říci, jaké bude téma konference, ale samozřejmě budeme spolupracovat s umělci, filozofy a aktivisty z Ukrajiny. Například ukrajinský umělec Danylo Movčan vytvoří z vlajek část naší veřejné instalace, která bude k vidění po celý červenec."

V plánu je i výstava o Benediktu Roezlovi. Kdo to byl?

Benedikt Roezl | Foto: České centrum Brusel

„Benedikt Roezl byl český botanik žijící na konci 19. století, kterému je věnována socha na Karlově náměstí v Praze, ale už se na něj téměř zapomnělo. Svého času však pro své belgické zaměstnavatele objevil několik set druhů orchidejí v Latinské Americe. Pracoval mezi Prahou, Bruselem a Gentem. Český umělec Rudolf Samohejl se před několika lety vydal po jeho stopách do Kolumbie.

Z podnětů na této cestě vytvořil uměleckou instalaci, kterou představíme v botanické zahradě v Meise. Představí se také v Praze během Bienále současného umění. Jde tedy o jeden z dalších dobrých příkladů česko-belgického a evropského dialogu.“

Podcastový projekt nazvaný Dialogue(s) Paris-Prague nabízí rozhovory se zajímavými umělci

Do centra pozornosti se dostává i České centrum v Paříži, neboť Česká republika přebírá předsednictví v Radě Evropské unie právě po Francii. „Myslím, že rok 2022 je skutečně rokem česko-francouzských vztahů,“ uvedl ředitel Českého centra v Paříži Jiří Hnilica.

Jiří Hnilica | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

„Samotné datum 1. července je pro mě symbolické na politické úrovni, ale z kulturního hlediska o něco méně. Jsme na počátku léta, kdy probíhá méně kulturních akcí. Chystáme dvě významné akce, již tradičně koncert české, středoevropské hudby ve velmi krásném pařížském kostele Saint-Eustache, který se nachází nedaleko Les Halles, a vernisáž výstavy Duše skla, která je svým způsobem vrcholem našeho letošního programu zaměřeného na české sklo.“

Letošní rok je tedy ve všech ohledech rokem francouzsko-české spolupráce. Hlavní akce ale začnou v září...

„Ano, to bude skutečně začátek kulturní sezóny. V Paříži totiž od poloviny července nemá smysl pořádat nic velkého, město je prázdné.“

Jaké akce od září plánujete?

„Ještě předtím bych rád dodal, že po celý rok probíhá česko-francouzský podcastový projekt nazvaný Dialogue(s) Paris-Prague. Jde o iniciativu, jejímž cílem je přinášet rozhovory s aktéry česko-francouzských vztahů, tedy zajímavými českými umělci, kteří jsou součástí kulturního života ve Francii a zároveň i s Francouzi působícími na české umělecké scéně. Projekt provází celý rok a obohacuje kulturní dialog.“

Podcast Dialogue(s) Paris-Prague vznikl z iniciativy Českého centra a rozhovory vychází na Radio Prague International. Jaké kulturní akce se tedy budou konat po létě?

„Plánujeme uspořádat padesát až šedesát akcí. Za prvé jsou tu stále projekty spojené s českým sklem, jakožto kreativním materiálem. Do konce roku představíme sklo nejen jako české know-how, ale také jako objekt budoucnosti.

Zdroj: České centrum Paříž

Listopad je vždy příležitostí k prezentaci české fotografie, v Paříži se totiž konají dvě významné akce, a to Photo Saint-Germain a Paris Photo. V současné době připravujeme výstavu o ženské fotografii v rámci francouzsko-českého dialogu. Kurátorkou výstavy bude Sonia Voos, která pobývala v České republice. Budou se také konat akce zaměřené na design, tomu se věnujeme i v našem obchodě Czech Concept Store.

Pak jsou tu pravidelná literární setkání s českými autory, kteří do Paříže přijedou. Ta budou završena velkou konferencí bohemistů v Paříži a poté v Bruselu. V neposlední řadě je pro nás důležitá také hudba, a to jak klasická, tak i jazzová - v Českém centru máme jazzový klub Paris-Prague Jazz Club. Do Paříže pozveme asi dvacet českých hudebních uskupení všech stylů.“

Je těžké nebrat v potaz aktuální dění. Promítne se do kulturního programu i válka na Ukrajině, které Česká republika poskytuje významnou podporu?

Zdroj: České centrum Paříž

„Spíše ne, doufám, že na podzim bude situace klidnější a válka skončí. Nicméně od začátku konfliktu hrálo České centrum pro pařížskou veřejnost roli určitého spojovatele směrem k Východu. V České republice máme dojem, že se válka odehrává u nás, zatímco ve Francii, z pochopitelných historických důvodů, mají lidé tento pocit o něco méně.

Uspořádali jsme dvě aukce pro Ukrajinu s francouzskými umělci, Beaux-Arts a galeristy ve čtvrti Saint-Germain-des-Prés, které měly v rámci pomoci Ukrajině opravdový úspěch. V tomto duchu budeme pokračovat i na přelomu června a července, kdy v Českém centru proběhne vernisáž výstavy ukrajinských umělců.“