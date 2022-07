Výjimečná kolekce 27 pohárů na víno a šampaňské symbolizuje 27 evropských zemí

Expozici skla muzea v Jablonci nad Nisou obohatila unikátní kolekce 27 dvojic nápojového skla. Představují 27 zemí Evropské unie. Každá z nich symbolizuje to, co je pro danou zemi typické.

Vyrobili je skláři z libereckého regionu podle návrhů výtvarnice a designérky Márie Burešové.

Foto: Aleš Kosina, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Symbolem Chorvatska je pro ni odpočinek, Polska hrdost, Rumunska řezbářství a Dánska lodní komíny. Na výrobě se podílelo sedm skláren. Například Jiří Pačinek, majitel sklárny Pačinek Glass a manažer David Svoboda si vybrali severské země Dánsko a Finko.

"Vybral to náš manažer David a já jsem to jako mistr s kluky udělal."

"Jsou to země ze sklářského pohledu exotické. Člověk by řekl, že tam na severu sklo není, ale jsou tam významné sklářské značky. Dostali jsme krásně zpracované výkresy od výtvarnice, a protože nebyla u výroby, tak jsme měli do určité míry unikátní možnost uchopit si to po svém technicky a technologicky. Na druhou stranu jsme se snažili co nejvíce přiblížit návrhu."

Foto: Aleš Kosina, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Expozici skla připravilo muzeum na počest českého předsednictví EU ve spolupráci s Křišťálovým údolím, což je projekt Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem. Poháry vyrobili skláři v několika vyhotoveních a díky tomu je bude možné prezentovat během českého předsednictví EU i na dalších místech. Počítá se s Bruselem či Varšavou a Lodží.

Návrhy číší vznikaly v období covidu

Jak uvedl kurátor jabloneckého Muzea skla a bižuterie Petr Nový, návrhy číší vznikaly už dlouho před předsednictví ČR Radě Evropy.

Foto: Aleš Kosina, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

"Začátek je někdy na podzim 2020. Výtvarnice a designérka Mária Burešová, což je absolventka ateliéru pana profesora Libenského na pražské UMPRUM, si mě našla přes facebook a poslala mi na ukázku návrhy číší, které symbolizovaly některé země. Řešila tím svoji covidovou krizi. Nic se nemohlo dělat, tak začala kreslit. Vzhledem k tomu, že ty návrhy, které od ní přicházely, byly zajímavé, tak jsme se bavili o tom, že by bylo skvělé udělat celou EU, a proč z toho nezkusit udělat projekt. Na každé popisce je vedle země, kterou sklenice symbolizují, uvedena i základní inspirace, která k tomu vedla. Šlo o to, aby se na té číši objevil motiv, který je pro tu zemi typický a pod kterým ji můžeme poznat."

Finsko například představují jezera, číše symbolizující Francii mají renesanční tvar spojený červenou barvou. Pro Irsko jsou klasické čtyřlístky, Kypr je inspirovaný vínem. Jak dodal Petr Nový, výstava nazvaná Evropský stůl potrvá do léta příštího roku.

A proč se skláři rozhodli vytvořit právě dvojici sklenic na víno a šampaňské?

Foto: Aleš Kosina, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

"Protože máme dva základní tvary, které se od sebe hodně odlišují, a to je běžná sklenice na víno, bílé nebo červené a potom šampaňské. Ten tvar je mnohem užší a vyšší. Vytvořit jenom jednu sklenici by bylo relativně chudé, protože by se na tom nedaly ukázat některé finesy sklářského řemesla a umění," dodal kurátor jabloneckého Muzea skla a bižuterie Petr Nový.

Do Bruselu zamíří i originální tapiserie

V Bruselu se nepředstaví jen poháry. Odjíždí tam i textilie českých tvůrců, které ozdobí sídlo Rady Evropy EU. Bude mezi ně patřit například tapiserie od českých výtvarníků.

Dílo o délce více než 20 metrů vytvořily Barbora Fastrová a Johana Pošová a představí se pod názvem Květinová unie. Symbolem, který si čeští umělci vybrali, je věneček 12 léčivých rostlin. Tvůrci vycházejí z toho, že vití věnců je starobylý a nejen slovanský obyčej. Tapiserie bude zdobit místnost, kde se konají tiskové konference.