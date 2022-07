Za vůni levandule do Chodouně. Největší bio levandulové pole Evropy je ve středních Čechách

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International

Levandulové údolí je farma ve středočeské Chodouni, v místě, kam levanduli před v 10. století přinesli Keltové. Helena Neumannová se rozhodla na jejich tradici navázat a pěstovat tam levanduli anglickou, druh levandule s vnitřními léčivými účinky. V roce 2014 zasadila 50 tisíc keřů levandule v bio kvalitě a na farmě nyní vyrábí řadu produktů od limonád, olejů, čajů přes sušenky až po ingredience pro pestré a voňavé vaření, pečení a grilování.

Nabízejí také aromaterapii, lázeňská sezení a různé druhy terapeutických prostředků, které slibují zmírnění deprese, úzkosti, nespavosti a posílení imunitního systému. Na stránkách farmy se uvádí, že jde o největší bio levandulové pole v Evropě.

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International

„Je to velmi zajímavé, protože každý zná levanduli z Provence, ale faktem je, že Slované měli levanduli jako první na světě. To nikdo neví, protože za druhé světové války a za komunistů emigrovalo mnoho lidí, kteří byli naprosto skvělí bylinkáři. Utíkali kvůli Hitlerovi a kvůli komunistickému režimu a začali budovat firmy po celém světě. Pro nás je ale velmi důležité, že Bulharsko, Černá Hora, Maďarsko, Slovensko a Česká republika měly levanduli v 10. století. Měli jsme naprosto skvělé bylinářství, a proto po sametové revoluci někteří lidé v těchto zemích začali znovu. A stejně jako já se snaží světu sdělit, že máme levanduli lékařskou, Lavandula angustifolia, která je naprosto skvělá pro vnitřní použití a pro super produkty, potraviny,“ vysvětluje Helena Neumannová.

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International

Hrdě upozorňuje, že na rozdíl od komerčních levandulových farem po celém světě používají v Chodouni přísné ekologické postupy a levanduli sklízejí ručně.

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International

„Mnoho farem v Provence i jinde používá konvenční výrobu, používají chemikálie. Ale když se u nás obnovovaly levandulové farmy, ať už naše nebo na jižní Moravě, nebo levandulová farma u Řípu, rozhodli se být přísně bio. A to je nejdůležitější pro udržitelnost, pro ekologický systém ve světě, pro planetu, pro nás lidské bytosti."

Jaký je největší rozdíl mezi levandulí z Provence a levandulí z Chodouně? „Naprosto nejdůležitější je, že levandule z Provence se vyrábí konvenčně a je tedy možné ji používat pouze do kosmetiky a éterických olejů, ale v České republice je levandule bio a my ji můžeme užívat vnitřně. Řekněme, že levandule z vaší zahrady je druh levandule, kterou můžete použít třeba jen jako hezkou dekoraci nebo v aromaterapii. Ale tento druh levandule, certifikovaná bio levandule, je naprosto skvělý na léčení uvnitř,“ vysvětluje.

Léčivá bylinka

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International

Existují dva druhy levandule. Takzaná anglická, tedy „pravá“ levandule, která se vysazuje v Chodouni a lze ji využít k léčebným účelům, nazývaná také Lavandula angustifolia. Druhý druh je hybrid Lavandula x intermedia. Je běžně pěstovaná ve Francii a produkuje větší množství esenciálního oleje. V 21. století podle Heleny Neumannové lidé znají tisíce druhů levandule, ale Lavandula angustifolia (Levandule lékařská) Munstead je ze všech nejlepší.

„A pokud ji pěstujete v bio kvalitě, pak se dá říct, že je to bylinka. Pokud to nezasadíte v bio kvalitě, je to jen květina, to je důležité říct. Proto víme, že máme něco speciálního pro léčení uvnitř a samozřejmě pro jídlo, bio nápoje, bio čokoládu, bio tyčinky a tak dále.“

Lvandule pěstovaná v Chodouni je také menší než třeba ta pěstovaná v Provence. „Ale síla této byliny je uvnitř, ne ve výšce. Samozřejmě levandule v Provence je mnohem vyšší a skvěle voní, ale na druhou stranu ji nelze užívat vnitřně. Když pijete například jejich víno, říkám, že pijete jed.“

Výzkum podle Heleny Neumannové ukázal, že Lavandula Bohemia má speciální druhy biodynamických látek, které jsou velmi důležité pro autoimunitní onemocnění 21. století.

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International

„Může pomoci lidem s řekněme druhy nemocí, které konvenční medicína neumí léčit. U tohoto druhu bylinky je zásadní, že se jedná o čistou přírodu bez dalších negativních vedlejších účinků. Jen to pomáhá a to je něco naprosto výjimečného a jedinečného. Doufáme, že na konci našeho výzkumu, který je stále v procesu, získáme punc kvality a pak budeme moci všechny tyto výsledky použít na naší etiketě a v našich produktech.“

Upozorňuje, že levandule z jejich farmy obsahuje antibiotika, antioxidanty a antiseptika z čisté přírody bez dalších účinků. Pomáhá trávicímu systému, nervové soustavě a samozřejmě imunitě.

„A co je pro mě nejzajímavější, je, že dokážeme pomoci s velmi špatnými psychickými problémy, jako jsou deprese, nespavost a další problémy s nervovým systémem.“

Vrátit věhlas českému bylinkářství

Levandulové údolí si vytýčilo vysoké cíle. Chtějí prokázat léčivé účinky své levandule i na neurologická onemocnění, jako je roztroušená skleróza, Alzheimerova či Parkinsonova choroba, deprese a další. A vyvíjejí produkty z kombinace organické levandule a konopí.

Vizí Heleny je obnovit pověst českého tradičního bylinářství a navázat na slavnou lázeňskou tradici země.

„To je můj hlavní cíl. Ráda bych ve světě slyšela, že je české bylinářství naprosto skvělé. Protože každý zná levanduli z Provence, každý ví, že levandule je skvělá na šampon, mýdlo, kondicionér, esenciální oleje, parfémy, ale lidé nevědí, jak tato královna bylin může podporovat nervový systém, což je v této současné bláznivé době nejdůležitější. Proto je pro nás důležité snažit se pomoci českému bylinkářství vrátit jeho zašlou slávu.“

Foto: Martina Kroa, Radio Prague International