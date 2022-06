Zdražování energií zasáhlo i hrady a zámky. Zvýšily vstupné, omezují opravy a šetří energie

„Stoupají ceny stavebních prací, stoupají ceny služeb a hlavně stoupají ceny energií,“ upozornila v Českém rozhlase ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Právě kvůli rostoucím nákladům na provoz stoupla i cena vstupného na hrady a zámky. Zdražení se týká všech památek napříč Českem. Návštěvníci zaplatí o deset až třicet korun víc než loni.

Zámek Hluboká | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

„Národní památkový ústav zvýšil vstupné více méně plošně na všech památkách ve své správě, ale bylo to diferencované, rozsah se pohyboval od 10 do 30 korun. Záleželo na charakteru památky a na místě, kde se nachází. Nemyslím si, že to byl fatální nárůst, ale samozřejmě chápu, že v současné situaci, kdy rostou ceny energií a služeb, je jakékoliv zvýšení pro rodiny s dětmi významné,“ uvedla Goryczková.

Například rodina v Lednickovaltickém areálu dá za návštěvu jednoho okruhu na zámku s prohlídkou skleníku nebo minaretu kolem tisíc korun. A to bez jídla a bez parkování či jízdenky.

Kolem 700 korun zaplatí rodina za prohlídku jednoho z okruhů na zámku Konopiště. A podobné je to i u dalších nejznámějších památek v Česku. Třeba na zámku Hluboká nebo Český Krumlov stojí základní vstupné podle informace na webu 240 korun, děti platí 100 korun.

Památky šetří

Samotné zvýšení vstupného podle Naděždy Goryczkové ale rostoucí provozní náklady památek nepokryje, pouze třetinu. Omezují se proto například i opravy či údržba.

„Jsme v této chvíli nuceni přehodnotit i naše střednědobé a dlouhodobé priority v investičních plánech. Významně se to dotklo drobné údržby a drobných oprav na památkách. Ty jsme výrazně v letošním roce omezili,“ popsala.

Noční Pražský hrad | Foto: Barbora Němcová, Radio Prague International

Šetřit se musí i na spotřebě energií. Například tím, že se omezuje noční osvětlení. Jak Českému rozhlasu řekla mluvčí Národního památkového ústavu Klára Veberová, kvůli více než stoprocentnímu nárůstu cen energií by se měly památky snažit letos ušetřit alespoň desetinu z celkové spotřeby.

Kasteláni se tak snaží spotřebu energií snížit, jak to jen jde - například výměnou žárovek za úsporné led osvětlení nebo třeba nákupem pohybových čidel na osvětlení.

Národní památkový ústav věří, že návštěvnost hradů a zámků bude vyšší než loni, kdy státní památky navštívilo 3,1 milionu lidí. V porovnání s rokem 2019, který ještě nebyl ovlivněn pandemií, jde o propad o dva miliony návštěvníků. „Budeme rádi za více než čtyři miliony návštěvníků,“ uvedla Goryczková.

Řada akcí se koná v rámci dvanáctého ročníku projektu Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů. Letošním tématem je fenomén šlechtických zábav a slavností. Prohlídky tak představí, jak trávila aristokracie volný čas. Na některých zámcích i v prostorách zámku, které běžně zůstávají veřejnosti nepřístupné.