Zemřel cestovatel Miroslav Zikmund. S Jiřím Hanzelkou projeli všechny kontinenty, kromě Austrálie

Ze svých cest napsali několik knih a filmů, připravili také stovky rozhlasových reportáží. V roce 2014 Miroslava Zikmunda vyznamenal prezident Miloš Zeman Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

S Hanzelkou se poznali při zápisu na vysokou

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund (1952) | Foto: APF Český rozhlas

Svého parťáka na cesty poznal Miroslav Zikmund při zápisu na Vysokou školu obchodní. Tehdy se Jiřímu Hanzelkovi zmínil o svém plánu cestovat po světě.

"Tak jsme se dali do řeči. Mohl to být kterýkoliv jiný z těch dvaceti, co jsme s těmi indexy stáli ve frontě. Viděl jsem v tom ten boží ukazováček nebo prozřetelnost, že to byl právě tento Jirka, se kterým jsme si padli do oka."



Oba se stali cestovatelskou legendou, společně navštívili přes 80 zemí. Při svých cestách proslavili bývalé Československo i vozy Tatra.

Miroslav Zikmund mluvil osmi jazyky

Zdroj: Česká pošta

První cesta vedla v roce 1947 do Afriky. Po válce přesvědčili ministerské úředníky i vedení automobilky Tatra pro svůj cestovatelský plán. Mimochodem Miroslav Zikmund mluvil osmi jazyky.

Na první výpravu vyrazili 22. dubna 1947 v osobní Tatře. Z marocké Casablanky pokračovali do Egypta, Súdánu a skalnaté Etiopie. Autem přejeli celou Núbijskou poušť, což před nimi nikdo nedokázal, a jako první vztyčili československou vlajku na nejvyšší hoře Afriky Kilimandžáru. O jejich cestě informoval i tehdejší Filmový týdeník.

Zavítali i mezi lovce lebek

Tatra 87 | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Pak následovala Jižní Amerika. Zavítali i mezi lovce lebek v pralesích Ekvádoru. Neznalost místních nepsaných zákonů jim občas připravila krušnou chvilku.

Za tři a půl roku projeli 44 zemí, urazili 111.000 kilometrů, z toho 61.700 ve svém voze. Pořídili 10.000 fotografií a natočili 11 kilometrů filmu.

Na další výpravu se vydali v roce 1959. Jeli na Blízký východ a do Indie. Zvládli i deštěm rozbahněnou Sumatru, Novou Guineu proslulou kanibalismem a lidnaté japonské souostroví. Do Prahy na zaplněné Staroměstské náměstí se vrátili v listopadu 1964.

Do Austrálie už Hanzelka nemohl. Zikmund si sen splnil v 90. letech

Století Miroslava Zikmunda | Foto: Kristýna Maková, Radio Prague International

Do Austrálie, která cestovatelům chyběla, se vydal až v roce pouze Miroslav Zikmund, Hanzelka kvůli zdraví už jet nemohl. V 90. letech se Zikmund znovu vypravil mimo jiné i na Sibiř, Srí Lanku, do Izraele, Egypta a Maroka.

Když před dvěma lety slavil sté narozeniny, vyšla na jeho počest poštovní známka. Podílel se i na filmu Století Miroslava Zikmunda, který měl premiéru v roce 2014. Mimo jiné v něm zalitoval, že kvůli cestám neměl moc času na rodinu. Na promítání filmu zavzpomínal i režisér Petr Horký.

"To kino se opravdu celé vyprodalo. Musím říct, že zážitek z té předpremiéry, a pak i z premiéry v Praze v Lucerně naprosto předčil moje nejdivočejší sny z hlediska toho, jak by to mohlo dopadnout. Na konci obou projekcí sál ve stoje aplaudoval panu Zikmundovi a našemu filmu. Já to vnímám jako obrovský vzkaz, že fenomén H+Z pořád žije."

Podkladem pro film byly Zikmundovy deníky, které si cestovatel psal každodenně od svých šesti let a zaplnil jimi tři skříně. Dvojice Hanzelka - Zikmund tak už je zase spolu. Pokud se o slavných cestovatelích chcete dozvědět víc, jejich osudy mapuje stálá expozice na zámku ve Zlíně.