Václav Laurin a Václav Klement | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Muzeum vypráví příběh automobilky od roku 1895. Tehdy založili firmu Václav Laurin a Václav Klement. Jeden obchodník, knihkupec a nadšenec do jízdy na kole, druhý zkušený mechanik.

Začali v pěti lidech v pronajatých prostorách a nejdřív rozběhli výrobu tisíce kol ročně. V krátké době se přeorientovali na auta a vybudovali firmu s několika tisíci zaměstnanci.

První exponáty sháněli přes inzerát

Sbírku automobilů a motocyklů začala škodovka budovat v roce 1968. Tehdy dala do časopisů inzeráty v tomto znění:

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Zakládáme muzejní sbírku. Jestli máte doma laurinku nebo zajímavou škodovku, nabídněte. Opravdu přišlo mnoho dopisů, nabídek i fotografií. Pracovníci tehdejšího oddělení propagace objížděli majitele a dokumentovali stav vozidel. V letech 1968-1974 bylo zakoupeno zhruba šedesát automobilů a motocyklů a tím se vytvořil nejstarší základ sbírky, která se od té doby rozšiřuje. Každý rok přibývají i vozy z aktuální produkce i poslední designové studie. V současné době má sbírka 350 exemplářů, motocyklů a hlavně automobilů," představil muzeum šéf restaurátorské dílny Michal Velebný.

Voiturette A | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Firma měla vždy široký sortiment. Když Laurin a Klement začínali s výrobou bicyklů, nabízeli je v 21 variantách a stejné to bylo i s auty.

"Když začali s výrobou automobilů, vyráběli od malých automobilů typu Voiturette nebo Laurin & Klement S až po luxusní limuzíny pro šlechtu s pětilitrovými motory. Vždycky se snažili mít sortiment co nejširší. Začali stavět i užitkové vozy, omnibusy, nákladní auta a dokonce i motory do letadel. Záběr byl opravdu široký. Ve třicátých letech po fúzi s firmou Škoda začali mít portfolio od malých automobilů Škoda 422 až po velkou luxusní limuzínu 860. O pár let později vznikla úspěšná řada Populár, lidový automobil."

Michal Velebný | Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Díky Popularu se Škoda dostala na první místo v prodejích. Jezdil s ním i známý fotbalista František Plánička. Pak však přišel únor 1948. Bylo rozhodnuto, že se v Mladé Boleslavi budou dělat jen osobní auta. Jak dodal Michal Velebný, trh přestal být pestrý a automobily se staly nedostatkovým zbožím.

Favorit rozhodl o fúzi

Škoda Favorit | Foto: Cherubino, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

V druhé polovině 80. let byl vyrobený přelomový vůz Favorit. Měl motor vpředu a jeho výroba se rozběhla v roce 1987. Bylo třeba nakoupit nové technologie a továrna byla zadlužená. Po revoluci se proto hledal strategický partner.

"Z několika nabídek postoupili do užšího výběru Volkswagen a Renault. Zvítězil Volkswagen i díky tomu, že viděl potenciál díky vývoji, který tu byl. Naše firma měla konstrukci a vývoj na vysoké úrovni a byli jsme jediní z východního bloku schopní vyvinout nový, moderní automobil. Díky tomu došlo k fúzi."

Můžete se virtuálně projet Prahou

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Škoda je moderní muzeum, dokonce se tu můžete virtuálně projet historickou Prahou.

"Téměř ke každému exponátu máme multimediální panel, kde si několika dotyky můžete dočíst o vystaveném autě mnohem víc informací, podívat se na jeho fotografie, často i na dobová videa. Kromě toho tady máme virtuální realitu. Pomocí virtuálních brýlí se projedete historickou Prahou automobilem Laurin & Klement 110. Je tu i konfigurátor vozu z 30tých let, kde si můžete vybrat mezi modely 422 až 860. Navolíte si výbavu a barvu a dozvíte se, kolik takový automobil stál v porovnání s tehdejší průměrnou mzdou."

Před pandemií koronaviru mívalo muzeum 280 tisíc návštěvníků ročně. Do muzea přišel i učitel se studenty průmyslového designu.

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Exponáty jsou úžasné a koukám, že je tu i nějaká změna. My jsme byli i v depozitáři, což je bezvadné vidět. Tam jsou auta, která někdy nešla do sériové výroby a jsou to úžasná auta pro městský provoz. Těsně po válce byla skvělá designová auta."

I když ostatní stáli u nejnovějších modelů, jednoho ze studentů zaujala historická auta.

"Já jsem úplně nadšený, musím říct, že mě zaujaly víc ty starší modely. Člověk vidí, jak ti lidé byli neskutečně precizní."

V muzeu ukazují, i tři přelomová auta.

Škoda Octavia | Foto: Radio Prague International

"Teď stojíme u trojice automobilů, které mají významné místo v historii firmy. Je to Škoda Oktavia, první vůz toho jména, dneska nejúspěšnější modelová řada. V roce 1974 jí nahradila Škoda 1000 MB. To byl další přelomový model v historii firmy, byl pro něj vybudován nový závod s mnoha výrobními halami, obráběcími centry apod. Bylo to přelomové i z hlediska konstrukce. Tato koncepce se vyráběla i díky pozdějším navazujícím produktům Škoda 100, Škoda 105, 120, 130 až do konce osmdesátých let," dodal Michal Velebný. Mimochodem první vůz, který vlastnil, byla právě Škoda 120 LS. Na vozech této řady také kdysi pracoval jako student na výrobní lince. A třetím přelomovým modelem je už vzpomínaný Favorit.

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Logo má svoji symboliku

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Původní logo firmy tvořila písmena L&K neboli Laurin & Klement a kolem nich byl vavřínový věnec, který odkazoval na úspěchy v závodech.

"V roce 1925 po fúzi se Škodovkou se na chladičích objevil symbol okřídleného šípu, případně nápis v oválu s vavříny. Na chladiči zůstával nápis Laurin &Klement. Motiv okřídleného šípu se v různých obměnách objevuje na vozech po celou dobu až dodnes. Měnila se barva loga, někdy se přizpůsobovala barevné kombinaci vozu. Od roku 1991 se používalo logo ve svěží zelené barvě doplněné vavřínovými snítkami. Poslední je aktuální logo v ostře řezaných konturách v krystalickém designu. Na tom logu křídla znamenají rozmach, oko bystrost, a šíp přesné zaměření. Má to vše svoji symboliku."

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

Vozy Škoda jezdili i českoslovenští prezidenti. Tomáš Garrigue Masaryk se po příjezdu do Prahy svezl několikrát automobilem Laurin& Klement. V roce 1926 pak převzal prezidentský vůz Škoda Hispano-Suiza. Antonín Zápotocký, jeden z prvních komunistických prezidentů, jezdil obrněným vozem VOS.

Jak dodal Michal Velebný, hodně aut šlo na vývoz.

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International

"Václav Klement byl obchodně velice zdatný a firma byla hodně založená na exportu, takže v období před první světovou válkou se třetina prodávala v Rakousko-Uhersku, třetina šla na vývoz do Ruska, kde byl velmi silný trh a o poslední třetinu se podělily další země. Vozy se objevily v Japonsku, v Číně, na novém Zélandu. Ten přesah byl celosvětový."

Nedílnou součástí muzea je i velmi rozsáhlý archiv společnosti, ve kterém jsou miliony dokumentů, výkresů a záznamů od prvních dnů do současnosti.

Foto: Ondřej Tomšů, Radio Prague International