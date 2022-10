Škoda Auto. Z malé dílničky se stal podnik se světovou reputací

Škoda je od roku 1991 součástí německého koncernu Volkswagen Group. Dlouhodobě je podle tržeb největší českou firmou, největším exportérem a jedním z největších zaměstnavatelů.

Laurin, Klement a Škoda

Václav Laurin a Václav Klement, zakladatelé českého automobilového průmyslu | Foto: ČTK

Historie mladoboleslavské automobilky začíná 17. prosince 1895, kdy dva cyklisté - mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement založili malý podnik Laurin & Klement na výrobu jízdních kol. Později přešli k motocyklům a v roce 1905 vyjel na silnici automobil Voiturette A, který se stal prodejním trhákem.

Další postavou historie automobilky je inženýr Emil Ritter von Škoda. Plzeňský rodák, který poznal prudký rozmach světového strojírenství. Nejdřív nastoupil do strojírny hraběte Waldsteina, který mu ji prodal a Škoda se pustil do inovací. Škodovka vznikla 12. června 1869. Škoda osobně řídil provoz. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, přistavěl novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny…

Voiturette А | Foto: Škoda Auto

S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Dalšího rozmachu se však Emil Škoda nedočkal. Začaly se projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí a zemřel náhle v 61 letech.

Dochází ke spojení. Zánik značky Laurin & Klement

Ke spojení firmy Laurin a Klement se strojírenským koncernem Škoda došlo v roce 1925. To znamenalo postupný zánik značky Laurin & Klement, u nově vyvíjených typů se už přechází na jméno a znak Škoda. Tím je okřídlený šíp.

Automobilku silně postihla hospodářská krize, kdy docházelo k velkému propouštění zaměstnanců. Tehdy vznikl malý automobil Škoda 420, který vážil pouhých 650 kilogramů a znamenal novou vzpruhu. Automobilka ho brzy přejmenovala na Popular. Po druhé světové válce přichází na řadu známé automobily Škoda 1000 MB, Škoda 105, Škoda 120 z konce 80. let. Auta s motory vzadu však začaly ztrácet trhy. Tehdy přišel na řadu revoluční Favorit s motorem vpředu a s pětidveřovou karosérií italského stylu.

Volkswagen přišel s velkorysou nabídkou

Po revoluci automobilka s malou výrobní kapacitou neměla šanci přežít. Mezi 24 zájemci byly např. firmy BMW, Fiat či General Motors, od srpna 1990 byly finalisty již jen francouzská automobilka Renault a německý koncern Volkswagen. Zatímco však Renault zamýšlel ukončení výroby Favoritů, koncern Volkswagen přišel s velkorysou nabídkou: oddlužení firmy, modernizací Favorita a výrojem nových modelů.

Dne 28. března 1991 byla podepsána smlouva, která předznamenala spojení společnosti „ŠKODA, automobilová akciová společnost“ s koncernem Volkswagen. | Foto: Škoda Auto

Vláda Petra Pitharta koncern VW vybrala 9. prosince 1990 jako nejlepšího uchazeče. Po 20 letech k tomu v rozhlase řekl:

"To pokušení dohodnout se Renaultem bylo veliké. V té době tady měli úspěch, pokud jde o investory, téměř výlučně Němci. Já jsem dostával každý týden na stůl statistiky. V 85 procentech měli úspěch němečtí podnikatelé. Relativně to tady znali, měli zkušenost z NDR, věděli, jak to chodí na ministerstvech. Američané odjížděli třetí den, Japonci už druhý den, protože ničemu nerozuměli. Takže se nám chtělo vyrovnat tu velkou německou převahu, ale ta francouzská nabídka byla o poznání horší. To, co rozhodlo, byla představa Francouzů o osudu loga a značky Škoda. My jsme na tom chtěli trvat, pro ně to bylo nepřijatelné, Volkswagen s tím neměl problém."

Škoda Favorit | Foto: Cherubino, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Spojení Škody - přetvořené na akciovou společnost - s německým celosvětově působícím koncernem Volkswagen Group (VW) se uskutečnilo 16. dubna 1991. Škoda se poté stala čtvrtou značkou koncernu. První roky však nebyly pro Škodu nijak příznivé, docházelo k propouštění zaměstnanců a hned v roce 1991 byly problémy s odbytem vozů.

Felicii si vyzkoušel i prezident Havel

Favorit nahradila Škoda v srpnu typem Felicia. Definitivně tak byla překonána krize z počátku 90. let. Felicia byla představena 26. října 1994. Rozhlasové noviny tehdy hlásily, že byl přítomný i prezident Václav Havel, který si Felicii vyzkoušel i jako řidič. A co na nový vůz řekl?

Škoda Felicia | Foto: Pokrajac, Wikimedia Commons, public domain

"Já myslím, že to je takové autíčko pro střední vrstvy, doufám, že jim bude i finančně dostupné. Jak jsem se dozvěděl, tak budou dělat i luxusnější varianty pro ty, kteří budou chtít, aby tam byly různé vymoženosti."

V únoru 1995 byl položen základní kámen nového montážního závodu v Mladé Boleslavi, kde se v roce 1996 začal montovat nový osobní automobil Škoda Octavia. Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq, až po elektrický Enyaq coupé.

Od 15. září je ve škodovce k vidění nejnovější kreace Vision 7S. Ta ukazuje nový designérský jazyk značky i nové logo. Hliněný model ve skutečné velikosti ukazuje elektromobil, který má Škoda přetavit v sériový model do roku 2026.