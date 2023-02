85 let od premiéry Čapkovy Matky – dramatu ženy, která odmítá obětovat syny ve válce

Matka, 1938 | Foto: Archiv Národního divadla

Poslední dramatické dílo Karla Čapka vzniklo stejně jako předchozí Bílá nemoc z obav ze vzestupu nacismu a ohrožení demokracie v Evropě. Myšlenku k napsání Matky dala Čapkovi jeho žena, herečka Olga Scheinpflugová. Dalším inspiračním podnětem byla, jak Čapek sám uvedl v rozhovoru pro týdeník Čin, fotografie španělské ženy klečící nad mrtvolou svého syna, který padl v občanské válce. Tu otiskly v roce 1937 Lidové noviny.

Protiválečné drama staví do kontrastu velké činy mužského světa s údělem ženy, která postupně ztrácí manžela a svých pět synů. Jeden zemře při vědecké práci, druhý v letadle, dvojčata se stanou obětí občanské války. Rozvrácenou zemi pak napadne cizí stát a do boje se chce vydat i nejmladší syn. Matka ho ale za žádnou cenu nechce pustit.

V závěru dramatu hraje důležitou roli rozhlas, který informuje o válečných hrůzách a nevinných obětech. Teprve tento moment zlomí matčinu vůli. Podá synovi pušku a řekne už jen jediné slovo: „Jdi!“

Matka měla premiéru v Národním divadle 12. února 1938, tedy nedlouho před autorovou smrtí. Na repertoáru Národního divadla byla až do září 1938, kdy se Československo ocitlo na pokraji skutečné války.

Matka, 1938 | Foto: Archiv Národního divadla

Čapkova Matka v brněnském provedení se představila v Izraeli

Matka | Foto: Marek Olbrzymek, Národní divadlo Brno

Inscenace se v divadelním repertoáru objevuje velmi často. Naposledy Matku nastudovala činohra Národního divadla Brno a počátkem týdne s ní vystoupila v izraelském Národním divadle Habima. Režie se ujal Štěpán Pácl. „Je spousta vynikajících her, které čekají na své herce a na svůj čas. A my najednou zjistili, že máme ideální obsazení pro toto Čapkovo drama: Tereza Groszmannová jako Matka a Pavel Čeněk Vaculík jako Toni. Bylo jasné, že díky nim bude Čapek promlouvat tím, co je v něm nadčasové, divadelně inspirativní a divácky poutavé. To jsme ještě netušili, že Rusko napadne Ukrajinu a že budeme hrát o tom, co se odehrává v jen několik stovek kilometrů vzdálené zemi,“ vysvětluje režisér Pácl, co rozhodlo o výběru díla, které Čapek napsal před 85 lety.