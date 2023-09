Čapkův památník slaví šedesátiny

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše dnes | Foto: René Volfík, Památník Karla Čapka

Vilu ve Staré Huti dostal Karel Čapek s manželkou Olgou jako svatební dar. Místo si zamilovali a trávili tu veškerý volný čas až do Čapkovy smrti v roce 1938. Našli zde tichou oázu, ostrov klidu v bouřlivé době druhé poloviny 30. let. Na Strži se spisovatel setkával s přáteli, vznikala zde významná díla, například Bílá nemoc. „Tady byl Čapek šťastný – pozitivní energii cítí návštěvníci i teď, 85 let po jeho smrti. Jistě by byl rád, že Strž stále stojí a zůstává místem kulturních setkání, dospělým i mládeži připomíná jeho dílo a to, o co usiloval. Cesta autem z Prahy je ještě pohodlnější než kdysi, v okolních lesích stále rostou houby a je tady řada stromů, které Čapka pamatují. Navíc jsme letos v dubnu obnovili tradici výsadby nových stromů – břízek – potomky pátečníků a Čapkových blízkých,“ říká ředitel památníku Zdeněk Vacek. U příležitosti šedesátin Čapkova památníku připravil rozsáhlou výstavu.

Ředitel Památníku Karla Čapka Zdeněk Vacek v expozici na Strži | Foto: René Volfík, Památník Karla Čapka

Bezkofeinová káva pro premiéra

Poprvé tak mohou návštěvníci vidět například rukopis, ve kterém Karel Čapek píše, že posílá bezkofeinovou kávu prvorepublikovému premiérovi Švehlovi. Tu mu slíbil, když oba pobývali u T. G. Masaryka v Topoľčiankách. Anebo dopis Boženy Čapkové, spisovatelovy matky: prosí nakladatele, aby jí vyplatil peníze. Potřebovala uhradit náklady na odvoz jednoho dítěte do Smokovce, zatímco druhé měla v nemocnici. Poprvé je vystavené také svatební oznámení Čapkovy starší sestry Heleny z roku 1904, stejně jako rukopisy příspěvků Karla i Josefa Čapkových do týdeníku Přítomnost.

Jak Čapkova Strž inspirovala Svěráka?

Ferdinand Peroutka, Olga Scheinpflugová a Karel Čapek na Strži v roce 1938 | Foto: Památník Karla Čapka

Premiéru bude mít v památníku i nový televizní dokument „Tajemství záběrů Čapkovy Strže“. „Letos jsem na místě pořídil také řadu analogových fotografií na starší aparát, abychom mohli lépe srovnávat také dobové a současné pohledy na památník. Digitální fotografie totiž již na první pohled vypadají naprosto odlišně,“ říká režisér Ondřej Kepka. V novince se uplatní i filmové záznamy z archivu České televize. „Nově záběry se zaměřují na konkrétní části domu a zahrady, konfrontaci fotografické dokumentace z doby pobytu Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové s tím, jak stejná místa vypadají dnes. Jde třeba o tehdejší lávku přes potok a místo, kde zřejmě stávala, o proměny zahradní verandy, ale i o zazděné zárubně mezi bývalým salonem a jídelnou,“ popisuje Vacek a dodává, že v dokumentu promluví například Zdeněk Svěrák. Ten vůbec poprvé zmíní zajímavou stopu Strže v cimrmanovských hrách. V 60. letech minulého století ho inspirovala návštěva tehdy čerstvě otevřené expozice. Díky tomu vznikly slavné „vědecké“ semináře, které hrám Divadla Járy Cimrmana předcházejí.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, je otevřený od dubna do konce října od úterý do neděle vždy 9.00–⁠⁠12.00 a 12.30– 17.00. www.capek-strz.cz