Alfons Mucha: umělec i filozof

„MUCHA, rodinná sbírka“ se snaží přiblížit slavného českého malíře jako komplexního umělce a člověka prostřednictvím maleb, soch, fotografií i reklamních předmětů. K vidění jsou mnohá známá díla, ale i taková, která jsou pro návštěvníky překvapením, jako například busta La Natura nebo vodotisk Quo vadis.

Výstavu pořádá Nadace Mucha ve spolupráci s horní komorou Parlamentu, architektonického ztvárnění se zhostila Eva Jiřičná. Zájemci si ji mohou prohlédnout denně od 10 do 18 hodin (v sobotu až do 20 hodin) a to do 31. října 2022.