Brněnský podnikatel vyvinul chytrou kolébku. Inspirací byl filmový Hulk

Foto: Loonoy s.r.o

Letos ji Adam Rumler uvedl na trh. A víte, co taková chytrá kolébka dovede? Lze ji propojit s chytrým telefonem a pomocí aplikace ovládat houpání, pouštění předem nainstalovaných melodií či tzv. bílého šumu.

Funguje také jako chůvička a upozorní rodiče, když se dítě vzbudí či začne plakat, a díky dvěma kamerkám mohou mít rodiče na telefonu i streamovaný obraz. Kolébka se poprvé představila na brněnském veletrhu ProDítě.

Od vodních dýmek po kolébku

A v jaké designové kolébce bude miminko spát? Má tvar vaječné skořápky a je potažená textilem vyvinutým speciálně pro dětí. Dřív Adam Rumler vyráběl vodní dýmky.

Foto: Loonoy s.r.o

Inspirací ke kolébce se paradoxně stal film Avengers. "Hulk se v prvním díle opřel o kolébku a říkal jsem si, jestli jsou pěkné kolébky na trhu. A zjistil jsem, že se mi žádná nelíbí. Tvar mě napadl hned a postupně jsme se snažili vizi naplnit," řekl.

"Když jsem si to nakreslil, začal jsem zkoumat, kdo by to vyrobil. Ale výrobci textilu či čalouníci v Brně a okolí mi buď řekli, že to nevyrobí, protože nemají čas, nebo měli čas až někdy za měsíce či dokonce za rok. Až jsem zkusil firmu, se kterou jsem spolupracoval na jiném projektu. Další člověk mi pomáhal s mechanikou," řekl Rumler.