Brno, Ostrava, Praha: Tři velké koncertní projekty Česka

V Praze by měla Vltavská filharmonie stát u stanice metra Vltavská. Začít se má v roce 2027, a hotovo by mělo být o pět let později. Podle dřívějších informací bude mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Budou v ní tři sály, do největšího se vejde zhruba 1800 sedících lidí.

Vltavská filharmonie v Praze od dánských architektů (vizualizace) | Zdroj: IPR Praha

Budova bude sídlem dvou orchestrů, a to České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. V mezinárodní soutěži vyhrál v roce 2022 návrh dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG). Magistrát usiluje také o spolufinancování stavby státem. Stupňovitá forma stavby umožní zájemcům vystoupat až na její vrchol a to bez nutnosti vstupu do budovy, každý si tak bude moct vychutnat jedinečný panoramatický výhled na Prahu.

Premiér: Brno si svůj koncertní sál zaslouží

Vltavská filharmonie je jednou ze tří podobných staveb, které se v ČR chystají. Koncem února položili v Brně základní kámen Janáčkova kulturního centra. Také tady vznikne šestipodlažní budova, kde bude sál pro 1200 posluchačů a zázemí tam najde brněnská filharmonie. Příprava se táhla mnoho let. Premiér Petr Fiala při zahájení výstavby řekl, že Brno si dlouho očekávaný koncertní sál zaslouží.

Vizualizace Janáčkova kulturního centra v Brně | Foto: Atelier M1 Architekti

"Je to město, které je spojeno s Leošem Janáčkem. Zaslouží si to nejen kvůli tradici, ale i proto, jak kvalitní tady máme orchestr," dodal Fiala ve svém rodném městě. O novém koncertním sále v Brně se mluví téměř 100 let. Ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová doplnila, že díky důrazu na akustiku bude z každého místa v hledišti skvěle slyšet a vidět. "Posluchači z Brna i okolí tak budou moci ocenit to, co zažívají brněnští filharmonici v nejlepších sálech světa na svých turné."

Vizualizace Janáčkova kulturního centra v Brně | Foto: Atelier M1 Architekti

V Ostravě vyroste koncertní sál i Černá kostka

Třetím místem, kde vznikne koncertní sál, je severomoravská Ostrava. Tady jsou nejdál. Na základní kámen tu poklepali loni v polovině července. Hotovo by mělo být v roce 2027. Autory vítězného návrhu jsou studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy.

Chystaný koncertní sál v Ostravě | Foto: Steven Holl Architects/Janáčkova filharmonie Ostrava

Americký magazín Architizer zařadil v roce 2021 projekt mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Město se o výstavbu nového sálu pokoušelo v minulosti šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969.

V Ostravě vzniká i další zajímavá stavba - Černá kostka. Má být moderní knihovnou a kulturním centrem. Budova bude obklopená vodní plochou o rozloze 4530 metrů čtverečních. Centrum má být v provozu 24 hodin denně. Součástí objektu budou studovny, multimediální učebny, experimentální kino, laboratoře, výstavní prostory či relaxační zóny. Součástí bude i literární kavárna a v létě se bude využívat i střecha objektu.

Chystaný koncertní sál v Ostravě | Foto: Steven Holl Architects/Janáčkova filharmonie Ostrava

Rejnok a Chobotnice se realizace nedočkali

Jsou i stavby, které se své realizace nedočkaly. Například projekt Jana Kaplického - českobudějovické Kongresové centrum Antonína Dvořáka, přezdívané podle tvaru rejnok.

Nedokončená stavba Národní knihovny na Letné, autorem návrhu byl Jan Kaplický | Foto: Future Systems

Ztroskotaly také plány na stavbu dalšího Kaplického projektu, nové budovy Národní knihovny v Praze, která byla pro svůj tvar zvaná chobotnice. Návrh sice v roce 2007 vyhrál soutěž, ztratil ale politickou podporu poté, co se o něm s odporem vyjádřil tehdejší prezident Václav Klaus.

Ve světě vznikla v posledních letech výrazných staveb určených hudbě celá řada. Blízko mají čeští milovníci hudby i architektury například do Hamburku, kde v lednu 2017 otevřeli novou budovu Labské filharmonie. Nová dominanta přístavního města, jejíž střecha připomíná rozbouřenou hladinu Severního moře, se přitom také nerodila snadno.