Bude se platit za vjezd do centra Prahy? Chce to zavést magistrát a vedení Prahy 1

Za vjezd do úzkého centra Prahy se možná bude platit. Zavést to chce magistrát a vedení Prahy 1. Se zpoplatněním obyvatelé Prahy souhlasí. Proti je však většina obyvatel Česka.

Zdarma by do centra metropole jezdili ti, kteří zde bydlí. Kdo další by platit nemusel, se nyní řeší. Stejně tak podrobnosti, kterých oblastí by se zpoplatnění mělo týkat. Jak by to mohlo vypadat, popsal radní pro dopravu na Praze 1 Vojtěch Ryvola z hnutí ANO.

"Je to oblast zjednodušeně řečeno kolem Karlova mostu. My skutečně chceme převést tu dopravu tam, kam patří. To je na magistrálu a do tunelu Blanka. My se shodujeme na tom, že by to bylo 200 korun na den. To znamená, když už jednou vjedete, tak máte ten poplatek zaplacen na celý den."

Kdo se obával, že by hrozil poplatek za magistrálu, tak může zůstat v klidu. Se zpoplatněním ale nesouhlasí některé okrajové městské části. Bojí se, že se doprava z centra přesune k nim.

Magistrát chce placenou zónu upravit tak, aby se v centru nezpožďovaly tramvaje.

Radní Prokop: Dokončené okruhy jsou podmínkou pro zklidňování centra

Pražská zastupitelka Bára Soukupová (Piráti) považuje opatření za přínosné.

"Je třeba říct, o čem se vůbec uvažuje. Není to celé centrum Prahy. Ale to, o čem tu dnes uvažujeme, je skutečně jenom několik uliček a několik významných prostranství a náměstí v přímé blízkosti Karlova mostu. Skutečně to není o tom, že bychom uvažovali o nějakém širším centru Prahy."

Podle radního Ondřeje Prokopa z opozičního hnutí ANO však není Praha zatím na změnu připravena.

"Já si myslím, že dneska ještě není doba na to, přemýšlet o tom takto vážně, pokud nemáme dokončené oba dva okruhy, ani ten vnitřní. To je podmínka pro to, abychom mohli uvažovat o nějakém zklidňování centra. Například Smetanovo nábřeží je dnes jedinou objízdnou trasou ze severu na jih, pokud zkolabuje nebo bude rozkopaná magistrála."

Podle Báry Soukupové však nejsou úvahy o zpoplatnění centra předčasné.

"To je něco, o čem se uvažuje už 20 nebo 25 let. Mělo to být právě se zprovozněním tunelového komplexu Blanka, což bylo před deseti lety, a nestalo se tak. My tady máme určitý dluh vůči občanům Prahy 1, ale i vůči ostatním lidem, kteří se tam pohybují."

Ondřej Prokop se však obává přesunu dopravy do dalších městských částí. Dopad by to mělo například na Prahu 2. Výraznou část dopravy v centru tvoří zásobování a kurýři. Jejich zpoplatnění by podle Prokopa zdražilo služby pro občany.

Poplatky za vjezd do historického centra už vybírají některá česká města. Poplatky najdete i jinde v Evropě. Například v Norsku, Itálii nebo Německu.

Téměř v celém Londýně se teď začal vybírat ekologický poplatek za vjezd do města. Vjezd do zóny je zatížen denním poplatkem 12,50 liber (352 korun) pro vozidla, která nesplňují přísné emisní požadavky.