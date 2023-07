Byli to pořádní chlapi, když urazili pěšky takovou cestu, říkají účastníci cyklopoutě. Připomněla příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Přišli sem před 1160 lety a výročí letos připomíná i cyklopouť z řecké Soluně do Velehradu. Na 40 moravských poutníků se vydalo po stejné trase jako Cyril a Metoděj v neděli 18. června. Čekalo je 1800 kilometrů dlouhé putování, které zakončili právě na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě.

Čeští poutníci na kole | Foto: Vojtěch Berger, Český rozhlas

Než se cyklopoutníci vydali na cestu autobusem do Soluně, přiblížil jejich trasu jeden z organizátorů kněz Jan Turko.

"Pojedeme ze Soluně na Velehrad. Z místa jejich rodiště na místo jejich působnosti. Je nás přes třicet blížíme se ke čtyřicítce."

To jsou lidé z okolí Velehradu, nebo se k vám přidávají i z jiných částí Česka?

"Nejvíc lidí je z okolí Velehradu, kolem dvaceti. A pak se připojují lidé z celého Česka. My většinou na začátku roku, tentokrát už v minulém roce jsme rozesílali informace o tom, že budeme mít tuto cyklopouť."

Cyklopoutníci zdolali kolem 1800 kilometrů

Každé z míst, kterými projeli, je spojené s Cyrilem a Metodějem a jejich žáky.

Čeští poutníci na kole | Foto: Vojtěch Berger, Český rozhlas

"Soluň to je rodiště, je tu i kostel sv. Dimitrije, do kterého oba věrozvěsti chodili. Pak pojedeme dál přes Makedonii do Ochridu, kde působili jejich žáci, když museli z Moravy nuceně odejít. Tam budeme mít prohlídku místa, kde jsou na ně památky. Je tu také pochovaný učedník Cyrila a Metoděje, což byl svatý Kliment. Odtud vyrazíme dál směrem přes Srbsko a zastavíme se v Maďarsku v Blatnohradu, což je maďarský Zalavár. Následuje slovenská Nitra, kde působili jejich žáci. Budeme odjíždět do Kopčan, kde je poslední místo a kostelík, kde působili. To je kostelík, který se velmi zachoval až do dnešní doby, a poté dojedeme na Velehrad.

Po této cestě jsme už jeli před deseti roky, když bylo to velké výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje. Cílem bylo obejít stejná místa jako před deseti roky. Ale jedeme o něco déle přes Makedonii," prohlásil před cestou kněz Jan Turko.

Teď už mají poutníci náročnou jízdu za sebou a účastní se Dnů dobré vůle na Velehradě.

Museli to být pořádní chlapi, když urazili pěšky takovou cestu, říkají poutníci

Nejmladšímu poutníkovi bylo 21 let, nestaršímu Jaroslavu Miklendovi bylo téměř 76 let.

"Je to pocit pěkný, ale v mém věku už bych mohl mít rozum."

"Celou cestu jsem přemýšlel, že svatí Cyril a Metoděj museli být pořádní chlapi, když urazili takovou cestu. My jsme jeli na kole, a oni šli pěšky," dodal v České televizi Radomír Beníček.

Cyril a Metoděj | Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Bratři Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863. Později byli oba křesťanští misionáři pocházející ze Soluně svatořečení, Konstantin však už pod mnišským jménem Cyril, které na sklonku svého života přijal. Na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, Konstantin pro něj navíc vytvořil i písmo pojmenované hlaholice.



Cyrila a Metoděje připomíná v Česku řada památek, dodal kněz Jan Turko.

"Nedaleko Uherského Hradiště je Metodějova výšina. Byly dělané vykopávky, při kterých se našla bazilika a vedle ní také kaple, kde se křtilo. Určitě to mohlo být místo, kde působil biskup, protože jedině biskup měl tehdy možnost křtít lidi. A potom Velehrad jako duchovní centrum jejich působnosti."

Dnech lidí dobré vůle na Velehradě | Foto: Petra Petříčková, Český rozhlas

Letošní cyrilometodějské slavnosti připomínají i 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a politika Antonína Cyrila Stojana (1851 až 1923). Byl aktivní v sociální oblasti a zasloužil se o obnovu nejvýznamnějších moravských poutních míst - Svatého Hostýna a Velehradu. Arcibiskupu Stojanovi se lidově přezdívalo Tatíček Stojan. Probíhá proces jeho svatořečení a na jeho počest je pojmenovaná celá řada míst a organizací. Na Velehradě najdete Stojanovo gymnázium, v Olomouci Stojanovu kolej a v Kroměříži Stojanovo náměstí.