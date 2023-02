Čapkova Matka v podání Národního divadla Brno vyvolala v Tel Avivu dojetí

Foto: Národní divadlo Brno

Inscenaci odehráli v češtině s hebrejskými titulky. Některým přítomným se po poslední scéně, kdy osudem těžce zkoušená matka posílá do války nejmladšího ze svých pěti synů, objevily v očích slzy.

V dramatické roli matky se představila Tereza Groszmannová, jejího umučeného manžela zahrál Tomáš Šulaj. Jak uvedl umělecký šéf Národního divadla Brno Milan Šotek, Matku mají na repertoáru od dubna minulého roku. Uvádí ji na scéně Reduty a je dlouhodobě vyprodaná.

"Zdá se mi, že ten samotný archetyp matky, která ztrácí své syny, je vděčný a věčný. Hráli jsme také o rozdělené společnosti. To si myslím, že může zde v Izraeli velice silně působit, protože do osobních vztahů promlouvá najednou výrazně politika, zatímco v očích matky je Petr s Kornelem stejně milovaný syn, tak si neumí vysvětlit, proč jsou právě tito dva tolik znesvářeni."

Foto: Národní divadlo Brno

Matka se v Tel Avivu poprvé hrála už 3. prosince 1939. Současná brněnská inscenace nabídla aktuální rekvizity, původní rádio nahradila satelitní televize, děj přinesl odkazy na levicové i pravicové demonstrace, modré helmy mírových sil OSN a různé moderní zbraně.

Intendant divadla Habima Noam Semel před začátkem představení přivítal na jevišti velvyslance České republiky v Izraeli Martina Stropnického. Upozornil, že se nejedná pouze o politika, ale také o herce.

Bylo složité vyřešit problém s převozem replik zbraní

Logistická stránka celého projektu vyžadovala úsilí. Divadlo muselo přes přísné bezpečnostní opatření v Izraeli vyřešit problém s převozem replik zbraní. Nakládání kulis, kostýmů či techniky do kontejneru se uskutečnilo už na konci loňského roku. Kamión kontejner odvezl do německého přístavu a odtud plul lodí do izraelského přístavu Ašdod. Soubor činohry a tým lidí, který je k odehrání představení potřebný, dorazil minulý týden.

Matka | Foto: Marek Olbrzymek, Národní divadlo Brno

"Ukázalo se dokonce, sami jsme to nevěděli, že Čapkova Matka je svým způsobem rodinným stříbrem nebo až národní klasikou divadla Habima, protože v roce 1939, necelý rok po uvedení Čapkovy hry, byla inscenována také zde. V hlavní roli vystoupila Chana Rovina, což byla přední herečka v dějinách Národního divadla Habima. Je to v podstatě jejich Leopolda Dostálová," dodal umělecký šéf Národního divadla Brno Milan Šotek.

Spolupráce mezi oběma divadly neskončí odehráním dvou představení v Tel Avivu. Soubor Národního divadla Habima přiveze v květnu do Brna inscenaci The One My Soul Loves, která zpracovává útok na telavivský podnik pro komunitu LGBT+ v roce 2009.