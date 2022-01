České domácnosti si v prvním roce epidemie polepšily. Jejich příjmy rostly

České domácnosti si i přes první koronavirovou vlnu v roce 2020 příjmově polepšily. A to hlavně díky penězům od státu. Vyplývá to z šetření Českého statistického úřadu. Podle něj ubylo i lidí v příjmové chudobě, a to zhruba o sto tisíc. Bylo jich kolem 900 tisíc.