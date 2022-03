Čeští vývojáři vytvořili unikátní mapu pro Ukrajince. Na hledání pomoci se dívá očima uprchlíků

Dozví se, kde jim dlouhodobě pomáhají, a hlavní informace, které budou v novém domově potřebovat. V současnosti je v ní 2 000 míst, připomíná Tereza Vaisová.

"Proč je mapa z našeho pohledu velice přínosná? Zaměřujeme se v ní na místa, která pomáhají dlouhodobě. Záměrně tam třeba uživatelé nenajdou nabídky práce nebo pomoc nabídek dobrovolníků jako jednotlivců. Integrujeme v mapě instituce, které dlouhodobě poskytují služby a pomoc. Jsou to třeba místa, kde jim pomohou s vízy, školy a školky, kde přijímají ukrajinsky mluvící děti, kde najdou lékaře, se kterým se domluví, kde najdou veterináře. Pracujeme i na tom, aby tam byla místa setkávání, aby věděli, že na to nejsou sami."

Mapa se dá i doplňovat

V mapě se dá velmi dobře filtrovat, ať už podle typů služeb, hledané pomoci nebo lokality. Unikátnost mapy spočívá i v tom, že se dá doplňovat. S mapou tak může pomoci každý, mohou se tam přihlašovat také instituce.

"My jsme tam už nějaké dali. Vycházíme z rozcestníku Stojíme ze Ukrajinou, který sdružuje veškerá důležitá místa různých druhů pomoci. Takže integrujeme už pro nás dostupné zdroje. I sami uživatelé mohou navrhovat místa, instituce se mohou samy přidávat a spravovat informace, aby byly co nejaktuálnější. Každý se může zapojit, Čech i Polák, do rozšiřování té mapy."

Pomocí mobilní aplikace mohou uživatelé sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc. Dobrovolníci také postupně začínají přidávat místa v okolních zemích, kam Ukrajinci před válkou prchají nejvíce.

Umapa vznikla za dva týdny

V plánu je i víc jazyků, dodává Tereza Vaisová.

"Teď je to angličtina, ukrajinština, čeština. Pracujeme nejen na rozšíření jazyků, ale také rozšíření teritorií. Ta mapa už pokrývá Česko, jsou tam místa na Slovensku a Polsku a pracujeme na dalších zemích."

Mapa se podle autorů na Česko dívá očima uprchlíků. Vznikla velice rychle, zhruba za dva týdny.

"První zpětná vazba je velice pozitivní. Stáhla si ji řada lidí, ozývá se i spousta institucí. Zároveň máme dobrou zpětnou vazbu i od lidí, kteří přijíždí z Ukrajiny. Snažíme se, aby tam veškeré služby a místa, která mohou pomáhat, byla co nejdřív."

https://www.umapa.eu/