Charismatický zjev a podmanivý hlas. Před 15 lety zemřel Waldemar Matuška

Fanoušci ho milovali a mnohé z jeho písní se staly nesmrtelnými. Slavíci z Madridu, Jó, třešně zrály, Sbohem lásko nebo Růže z Texasu jsou dosud slyšet v hospodách i u táboráků. Waldemar Matuška, zpěvák s uhrančivým pohledem, plnovousem a nezapomenutelným hlubokým hlasem, zemřel před 15 lety ve věku 76 let na Floridě, kde se zabydlel po své emigraci z Československa v létě 1986.

Waldemar Matuška | Foto: Český rozhlas

V Československu patřil Waldemar Matuška v 60. a 70. letech minulého století k nejoblíbenějším zpěvákům. Hrál také na kytaru, benjo či kontrabas a nechyběl mu ani smysl pro humor a herecký talent. Ten také uplatnil v několika českých filmech. Objevil se například ve snímcích Limonádový Joe aneb Koňská opera, Fantom Morrisvillu, Smrt za oponou, Kdyby tisíc klarinetů, Všichni dobří rodáci nebo muzikál Noc na Karlštejně.

Foto: Jana Šmídová, Český rozhlas

Matuška byl dokonce oceněn titulem zasloužilý umělec a komunisté mu dovolili vystupování po celém světě a dokonce i dovolenou ve Spojených státech. Tam pak v roce 1986 emigroval s manželkou Olgou a tehdy devítiletým synem Waldíkem. Reakce režimu byla okamžitá a razantní – jeho písně byly zakázané, z distribuce bylo okamžitě staženo přes dvacet filmů, v nichž Matuška hrál.

Hudba ho pak živila i v Americe. Pořádal koncerty pro krajany - hrál nejen v USA, ale i v Kanadě, kde ho všichni Češi i Slováci znali. Také tam vydával další desky. Úplně první album neslo název „Teče voda teče". Bylo velmi úspěšné a následné turné po téměř celých Spojených státech rodině vydělalo na vlastní floridský dům.

Na Floridě Matuškovi zůstali i po roce 1989. Jedním z jejich posledních velkých koncertů pro českou a slovenskou komunitu bylo vystoupení v Miami v březnu 2005, kdy populární Walda i přes postupující nemoc rozezpíval a rozesmál obří stan naplněný k prasknutí.

Waldemar Matuška | Foto: Česká televize

Svou původní vlast Matuškovi často navštěvovali a Matuška občas ještě vystupoval, po roce 2003 už v ČR téměř nekoncertoval, protože se neustále zhoršovalo jeho zdraví. Zemřel v Saint Petersburgu na Floridě na zápal plic a následné selhání srdce. Pohřben je v Praze na Vyšehradě. Jeho hrob leží na hlavní cestě a není možné ho přehlédnout. Na mramorovém pomníku je vyobrazená kytara.

Letos v červenci by Waldemar Matuška oslavil 92. narozeniny. A přestože od jeho smrti uplynulo už 15 let, navždy zůstane jedním z nejpopulárnějších československých zpěváků 60. a 70. let 20. století.