Charita používá pro pomoc Ukrajincům svou rozsáhlou síť. Nejtěžší část jejich života teprve přijde

Díky ukrajinské Charitě pokračuje pomoc dál do Volyně, kde se rozdělí podle potřeby mezi místní Charity. Součástí dodávky je i dieselová elektrocentrála, kterou je možné použít v nemocnicích nebo pro dočasné ubytování.

Jak uvedl v rozhovoru pro Radio Prague Internation Jiří Škvor, česká Charita je součástí světové komunity a s ukrajinskou Charitou má silné vazby. Kde je momentálně pomoc nejvíc zapotřebí?

"Jednak na hranici, o což se stará Charita Polsko a Charita Slovensko a další organizace, a pak ta hlavní pomoc v rámci Ukrajiny. Na Ukrajině je mnoho vnitřně vysídlených lidí, kteří se přesunuli k hranici, ale nepřekročili ji, takže reagujeme i tam. Do Lvova posíláme mého nejzkušenějšího kolegu z Prahy. A minulý týden jsme byli na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku vyhodnotit situaci na hranicích, takže reagujeme na obě části krize."

Vy sám jste cestoval na hranice?

"Ano, byl jsem tam s jedním z mých kolegů. Bylo nesmírně zajímavé a důležité být tam osobně, protože je jasné, že obraz, který přinášejí média, je o něco katastrofičtější, než jaká je realita na hranici, alespoň aktuálně. Nejsložitější to bylo pár dní po vypuknutí války, ale nyní je vše plně pod kontrolou dobře zorganizované národními a místními úřady. Na všech hraničních přechodech působí mnoho mezinárodních i místních nevládních organizací a také systém přijímacích středisek je velmi dobře organizovaný. Samozřejmě vždy je možné věci doladit, zlepšit komunikaci zejména s dobrovolníky, kteří nejsou vždy dobře informováni o širším pohledu, ale obecně je to v pořádku."

Je obdivuhodné, že úřady zareagovaly tak rychle - byly připravené na takovou eventualitu?

"Myslím, že to bylo založeno na proaktivním přístupu především místních lidí. Například ty hraniční přechody na Slovensku obsluhovali místní kněží a místní charitativní organizace a někteří místní lidé, kteří pochopili situaci a dokázali zmobilizovat věci, které měli kolem sebe - auta, jídlo a tak dále . Přišli na hranici a zahájili tu koordinovanou pomoc."

Co konkrétně dělá Charita pro ukrajinské uprchlíky v České republice?

"Charita Česká republika je veliká organizace složená z více než 300 buněk rozmístěných po celé republice a všechny tyto organizace jsou velmi aktivní. Jsou v úzkém kontaktu s vládou a také s regionálními centry. A koordinátoři těch regionálních center hodně spoléhají na síť Charity, protože Charita Česká republika je největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v zemi. Takže je to důležitý protějšek vlády."

Poskytujete také ubytování pro uprchlíky?

"Ano, ale ty objekty jsou dnes relativně plné. Jsou i jiné možnosti a všechny charitativní organizace aktivně hledají další příležitosti. Pokud je jejich vlastní instituce plná, dostanou se do kontaktu s místní nebo krajskou samosprávou."

A o jakých institucích pro ubytování mluvíme? Také o církevních prostorách?

"Většinou jde o sociální ústavy pro seniory a tak dále. A ty alternativní možnosti poskytují hlavně vesnice a města, ale vždy to vyžaduje někoho, kdo je proaktivní a ptá se na to konkrétní místo. Z mého pohledu je jednou z nejdůležitějších věcí aktivita lidí, kteří situaci rozumí a jsou schopni být první, kdo se na něco zeptá nebo iniciuje."

Kolik peněz zatím Charita vybrala na ukrajinskou krizi?

"Zatím jsme vybrali téměř 100 milionů korun."

Když jste navštívil hranice, mluvil jste s některým z uprchlíků?

"Ano. Je jasné, že tito lidé jsou nesmírně odvážní - usmívají se a jsou relativně přístupní. Ale když s nimi strávíte pár minut a položíte pár otázek, víte, že nejtěžší část jejich života teprve přijde."

Byly nějaké příběhy, které vás obzvlášť zasáhly?

Foto: Photo: /a Martin Pařízek, Český rozhlas

"Potkali jsme na polských hranicích velmi starý pár. Čekal, až je někdo vyzvedne a odveze k jejich rodině, která žije v Německu, ale od řidiče se nedočkali žádné odpovědi, takže se velmi báli toho, co přijde. Je jasné, že zvláště pro staré lidi je těžké si vůbec představit, čemu aktuálně čelí."

Co byste v tuto chvíli doporučil obyčejným lidem, kteří chtějí nějak pomoci?

"Vždy dáváme přednost finanční podpoře, protože nám dává možnost rychle reagovat a také poskytnout uprchlíkům něco, co je pro současnou chvíli zcela relevantní, protože ty potřeby se mění každou minutu, a pokud se nám dostane nějaké materiální pomoci, tak je to dobře, ale tyto potřeby se mohou od pondělí do pátku změnit a pak je těžké to zvládnout."

Stává se někdy, že lidé darují třeba oblečení a vy je pak nemáte kam dát?

"Ve skutečnosti takový druh pomoci nepřijímáme. Jediná možná cesta je, když se firma rozhodne poslat své zboží, většinou nové zboží jako prostěradla a podobně, tak to můžeme využít, ale musí to být po vzájemné dohodě mezi námi a firmou. Společnost nás tedy kontaktuje a my můžeme říci ano nebo ne, ale většinou mluvíme o plných kamionech zboží, takže pokud by se tato společnost rozhodla poslat nám dvě krabice něčeho, logistika je extrémně složitá a nedává to smysl."

Musí to být opravdu těžké, nejprve zjistit, co je potřeba, a pak zorganizovat veškerou logistiku - jak se to dělá?

"Můj tým je naštěstí nesmírně odvážný a nesmírně zkušený. Dokázal zvládnout i agendu, která je obecně mimo jejich záběr, a umí se učit. Logistika je náročná, ale ne tak složitá, jakmile pochopíte, co se děje, zvládnete to. Máme také mnoho zkušených dobrovolníků, kteří mohou do organizace zdarma přinést vlastní know-how. V týmu máme například jednu profesionální logistku, která svou práci dělá zadarmo."

Máte nějakou představu, jak tato krize dopadne?



"Osobně věřím, že stále existuje příležitost zahájit dialog mezi Ukrajinou a Ruskem a že válka za pár dní skončí - to je moje naděje."