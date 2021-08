Czech-American TV spouští nový projekt o genealogii. Představila i nového maskota, Českého Honzu

Pro českou menšinu ve Spojených státech vysílá pravidelné vzdělávací pořady už 18 let Czech - American TV.

Na kabelové televizi a internetu nabízí pořady o kultuře, tradicích, folkloru a zajímavých místech v České republice.

John Honner | Foto: CzechAmerican TV

Řada krajanů už česky neumí, proto je vysílání v angličtině. Mimo USA je největší sledovanost v Kanadě, Austrálii, Anglii a Ruské federaci.

"My vysíláme v angličtině, protože chceme převážně zaujmout Čechoameričany, občany USA, kteří se hlásí k českému původu a už neumí dobře česky, a dále pro všechny Američany, kteří se chtějí něco víc dozvědět o české kultuře. Máme zájem, aby se děti učily českým tradicím, jazyku a znaly kulturní dědictví země, kde mají své kořeny. To se nám daří pomocí našich vzdělávacích projektů." říká zakladatel Czech-American TV John Honner. On sám je americký producent českého původu, který se rozhodl už před 20 lety zviditelnit Českou republiku v zámoří.

Czech-American TV oživuje české tradice

Reportáž o chodských koláčích | Foto: CzechAmerican TV

Czech-American TV v současnosti vysílá na kabelové televizi v šedesáti různých amerických městech a její dosah je podle Johna Honnera dva a půl milionu domácností. Náplň televizních programů zajišťuje tým více než čtyřiceti profesionálů, dobrovolníků z USA a České republiky. Jeho součástí jsou i studenti z různých univerzit. Během osmnácti let vytvořili už patnáct vzdělávacích projektů, které stále vylepšují.

Projekt Broadcast Czech Traditions | Foto: CzechAmerican TV

V současné době se tato nezisková organizace například zaměřuje na tři vzdělávací oblasti: tradice, český jazyk a hledání českých kořenů.

Projekt Broadcast Czech Traditions je zaměřený na osvětu a podporu udržování českých tradic, zaměřený přímo na krajany žijící v zahraničí. Američané českého původu si tak mohou oživit tradice, které jejich rodiny už neudržují, například je tu dokument o tradicích na českých svatbách.

Projekt Czech School in the USA | Foto: CzechAmerican TV

Další vzdělávací projekt Czech School in the USA je na podporu výuky českého jazyka, přímo zaměřený pro krajany žijící na území USA. Krajané tu najdou i seznam českých škol, kurzů a studií s výukou českého jazyka na území USA.

Díky projektu Genealogy našli krajané své předky v Česku

Na obrazovkách v USA se objevil i pořad Czech Made z produkce Radio Prague International | Foto: CzechAmerican TV

Nejnovějším projektem je Genealogy - podpůrný projekt na hledání českých kořenů. Jeho součástí jsou i reálné příběhy, ve kterých američtí občané našli pomocí tohoto programu své předky v České republice.

"Výstupem je internetový modul, speciálně vyvinutý pro potřeby všech zahraničních obyvatel, kteří objevují své kořeny v České republice. Součástí projektu je např. překlad německých názvů českých měst ve spojení s jejich lokalizací na mapě nebo vlastní překlady extů z kurentu, šwabachu či psané latinky," dodává John Honner.

Maskot Český Honza | Zdroj: CzechAmerican TV

Další zajímavou funkcí je také možnost zadání konkrétního příjmení bez diakritiky, včetně jejich poangličtěných verzí, se zobrazením jeho výskytu a četnosti v daných regionech ČR až do úrovně obcí a měst.

Právě teď krajanská organizace slaví 18 let televizního a internetového vysílání. K tomuto výročí vznikl maskot Český Honza. Mluví anglicky a bude představovat ve světě české kulturní dědictví. V Czech-American TV najdete i videa z pořadů Radio Prague International, třeba o vozítku Velorex.