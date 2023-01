Dara Rolins „50“ – Největší koncert v životě

Oblíbená, pohledná rodačka z Bratislavy se poprvé na televizní obrazovce objevila ve čtyřech letech. Od šesti let se věnovala zpívání profesionálně. V devíti letech vydala první desku, které se prodalo 250 tisíc kusů. A už v deseti absolvovala své první koncertní turné. V prosinci 1982 se poprvé umístila v anketě Zlatý slavík.

Zvonky štěstí udělaly z Dary Rolins hvězdu

Doslova ke hvězdám vystřelil začínající dětskou zpěvačku Darinku duet s Karlem Gottem Zvonky štěstí. Tehdy se jen v Československu prodalo přes 200 tisíc kopií. O rok později píseň vydali v Německu pod názvem Fang das Licht a duet bodoval také v Rakousku, Švýcarsku, státech Beneluxu a Rusku. V roce 1993 se s kapelou Karla Gotta rozchází, chce vybřednout ze stereotypu, cestovat, leccos si ujasnit. Odlétá do USA, aby o tři roky později vydala CD v angličtině What you see is what you get, který považuje za start nové kariéry.

Dara Rolins - Poď sa rozbiť | Foto: YouTube / Dara Rolins

A jaký je oblíbený hudební styl zpěvačky? Zpívala o tom v další silné písni "Poď sa rozbiť", která začíná slovy: "Ja milujem rap, (to mi ver), milujem od ABBY 'Dancing Queen', počúvam electro, R&B, dance, neo soul, folk, reggae, som jazz."

A zapomenout nelze ani další úspěšné období, kdy byla Dara Rolins s Danem Bártou zpěváky kultovní kapely Sexy dancers. Jeden z velkých funkových projektů Romana Holého ze skupiny J.A.R. se nedávno vrátil v rámci festivalu metronom na pódium 20 let do vydání vydání jediného alba Butcher’s On The Road s jedním z největších českých hitů 90. let Slim Jim.

Dara Rolins | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Ve velkolepém koncertu k životnímu jubileu se Dara rozhodla zmapovat dlouhé roky úspěšné kariéry, od dětsví až po současnost od Arabely a Anjeliku přes Zvonky, What you see is what you get a Party DJa po Nebo Peklo a Penu. Na rozdíl od většiny ostatních kolegyň si Dara píše texty i většinu hudby sama, a tak je i samotný výsledek vždy autentický.