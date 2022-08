Do Prahy dorazí Zvon #9801. Symbolicky připomene zrekvírované zvony

Nakládání zvonů na lodě, Maniny léto 1942 | Foto: © archiv Petr Vácha / Iniciativa Zvon #9801

Proč má zvon zvláštní název #9801, prozradí Jana Tomas Sedláčková z Nadace PPF:

"Ten zvon se jmenuje #9801, což je jeho váha, ale odkazuje také na 9801 zvonů, které podle evidence byly zrekvírované za druhé světové války a nikdy se do Česka zpátky nevrátily."

Jak ten nápad vznikl?

"Přišel s ním pražský zvoník Ondřej Boháč ze spolku Sanctus Castulus. Přišlo mu, že téma rekvírování zvonů a jejich nenávrat do Čech je málo známé. Jen asi 10 % zvonů se podařilo po druhé světové válce obnovit a mnoho jich chybí. Je spousta prázdných zvonic, prázdných kostelů, kde zvony chybí. A tento zvon má být takovým symbolem a výzvou pro to, aby se těch zvonů vracelo do Čech víc, aby se na svá místa dostávaly nové zvony, aby se tomu tématu začala věnovat větší pozornost."



Zvon se odléval v Rakousku. Která to byla zvonařská dílna?

Zvon #9801 | Foto: Národní památkový ústav

"Je to zvonařství Grassmayr, velká tradiční zvonařská firma. To rozhodnutí padlo vzhledem k velikosti zvonu. Žádná česká slévárna by nedokázala vyrobit takto velký zvon. To byl hlavní důvod a byla vybrána dílna, kde se tomu věnují po generace. Předávají si to z otců na syny a má to mimořádnou atmosférou, těm zvonům se věnují s absolutně mimořádnou péčí."

Ten zvon má velmi zvláštní design, červené linie, které jsou nepravidelné. Co to symbolizuje?

"Ty červené linie, které jste viděla na fotkách, byly z formy. Na samotném zvonu to už není. Ale ten zvon je v podstatě složen z fragmentů těch původních zvonů, které byly zrekvírované, vlastně se kusy těch zvonů, které odsud zmizely, symbolicky vrací zpátky."

Kdy by měl zvon být Praze?

Hřbitov zvonů na Maninách, léto 1942 | Foto: © archiv Petr Vácha / Iniciativa Zvon #9801

"Zvon bude v Praze na konci srpna a měl by být dočasně umístěn na pontonu na Vltavě pod Národním divadlem, a to do doby, než v tom symbolickém místě na Maninách, kde bylo úložiště těch zvonů před tím, než byly odvezeny po Vltavě do reichu, vznikne památník, což by mělo být v průběhu několika příštích let."

Porota oslovila vybrané umělce. Nakonec zvítězila skica dvou zvoníků

Foto: Národní památkový ústav

Zvon ze slitiny tvořené ze 78 procent bronzem a z 22 procent cínem byl odlitý 10. června a od té doby v takzvané licí jámě chladnul. Po vyzvednutí 23. června měl stále teplotu okolo 70 stupňů Celsia. V následujících týdnech jeho povrch zvonaři čistili, pískovali a odstraňovali zbytky formy.

Porota oslovila vybrané umělce a dala jim při návrhu zvonu volnou ruku. Nakonec ji nečekaně nejvíc zaujala skica právníka a zvoníka Kryštofa Čižinského a zvoníka Jakuba Kamínka.

Jejich návrh nejpřímějším způsobem zachytil moment likvidace zvonů a přerod starého a zničeného v nové. Plášť zdobí fragmenty ze zvonů, které byly za války zničeny a jejichž kov byl využitý ve zbrojařském průmyslu.