„Dřív jsem byl dravec a predátor, teď už jen býložravec!“ Jaromír Jágr slaví padesátiny a má svoji bankovku

Bylo mu 11 let, když o něm vyšel první článek. Hvězdou se stal ještě jako teenager. Teď slaví Jaromír Jágr padesátiny a stále válí za Kladno.

Vyhrál prakticky vše, co se dalo. Má olympijské zlato, dva tituly mistra světa a dva triumfy ve Stanleyově poháru. Hrající majitel kladenských Rytířů sport stále miluje, nicméně ví, že jeho role se změnila.

Na padesát se necítím

Jaromír Jágr | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

"Dřív jsem byl dravec a predátor, teď už jsem jen býložravec," použil přirovnání k zákonům džungle. Nad dva tituly mistra světa řadí dnes už kultovní zlatý triumf z olympiády v Naganu. Na padesátku se necítí.

"Moje výhoda je v tom, že mám kolem sebe spoustu mladých lidí. To pak člověk stárne o něco pomaleji než v normálním životě. Kdybyste se mě zeptali, jestli se cítím na padesát let, tak to vůbec ne."

A hokej ho pořád baví.

Jaromír Jágr v dresu kladenských Rytířů | Foto: Jaromír Jágr, Ondřej Tomšů

"Pokud chceš hrát v takovém věku, tak musíš mít z hokeje pořád radost. Já mám výhodu, že ten cíl není můj osobní, abych hrál hokej, ale můj cíl je pomoct Kladnu, aby hrálo co nejlépe. Pomoci mu jakýmkoliv způsobem. Je mi jedno jestli budu v první lajně, nebo ve čtvrté, nebo budu hrát občas."

Jeho střela zápěstím straší brankáře i dnes

V nejvyšší soutěži debutoval coby šestnáctiletý v září 1988. Začínal s čílem 68 a s dlouhými vlasy. Stal se nejlépe placeným hokejistou světa. S přibývajícími léty sice ztratil na rychlosti, zato získal na síle a jeho překvapivá střela zápěstím stále straší extraligové brankáře.

Jaromír Jágr v 90. letech | Foto: Český rozhlas

Kladenský odchovanec odešel v osmnácti do NHL jako pětka draftu a v barvách Pittsburghu dvakrát zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. Na následujících angažmá ve Washingtonu a New Yorku Rangers sbíral už jen individuální trofeje.

Po třech letech strávených v ruském Omsku, s nímž v roce 2005 během výluky vyhrál turnaj evropských mistrů Super Six, se do zámoří vrátil a oblékl dresy Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey, Floridy a Calgary. NHL opouštěl ve 45 letech.

"Abych byl upřímný, já jsem nikdy neměl žádné cíle. Já jsem nikdy nehrál hokej, abych si splnil nějaký cíl. Věřil jsem tomu, že Bůh mi dal nějaký talent, nějaký dar a já jsem si nechtěl vyčítat, že jsem ho nenaplnil. Každý vzpomíná ke konci života. Nám nic jiného ani nezbude, než si vyprávět o těch momentech, o těch situacích, které jsme zažili. Moderní psychologové pořád říkají: žijte současností. Já už žiji několik let minulostí, ale vůbec mi to nevadí."

Jaromír Jágr v Omsku | Foto: Ogg-omsk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

A něco málo čísel: celkem Jágr v základní části NHL odehrál 1733 zápasů, v nich dal 766 branek a 1155 asistencí. To ho řadí na druhé místo produktivity za nedostižného Waynea Gretzkého.

Reprezentační kariéru ukončil v roce 2015

Zlatá medaile z olympiády v Naganu | Foto: Kozuch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Na olympiádě v Naganu byl jednou z klíčových postav při senzačním českém triumfu na "Turnaji století". V roce 2005 se i se zlomeným malíčkem dočkal zlata z mistrovství světa. Pohár pro mistra světa zvedl Jágr nad hlavu také o pět let později, v 39 letech vyhlášen nejlepším útočníkem šampionátu.

Jeho reprezentační kariéra se definitivně uzavřela po šampionátu v roce 2015 v Praze. O tři roky později kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil poslední zámořské angažmá v Calgary a vrátil se do Kladna, jehož se mezitím stal majitelem. I v této sezoně je s osmi góly a 11 asistencemi čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Rytířů.

Jágr má pamětní "bankovku" se svou podobiznou

Jaromír Jágr s pamětní bankovkou | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Jaromír Jágr se u příležitosti svých padesátin dočkal neobvyklého ocenění v podobě pamětního tisku bankovky s jeho podobiznou od společnosti České dukáty a Státní tiskárny cenin. Na jedné straně je Jágr s číslem 68, českým lvem a číslovkou 50. Je tu i znak Triple Gold Clubu, do něhož patří díky triumfům na olympiádě, mistrovství světa i ve Stanley Cupu.

Podobiznu Jaromíra Jágra nakreslila akademická malířka Eva Hašková a pomocí hlubotiskové rytiny jí zpracoval rytec Martin Srb.

"Připadá mi krásné, že vypadám daleko lépe než teď. Je to spíš fotka z 35 let, kdy jsem měl ještě dlouhé vlasy. Jsem šťastný a je mi velkou ctí, že můžu být součástí toho nápadu. Věřím, že je to jedna z mála věcí, která po mém životě zbude," zhodnotil bankovku Jágr.

Eva Hašková | Foto: Jindřich Nosek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Bankovku máme v Česku jen dva Václav Havel a já, dodal Jágr s tím, že něco takového neviděl za celou dobu ani v Americe. Jak prozradila na tiskové konferenci malířka Eva Hašková, byl to pro ni první pamětní list pro člověka, který je mezi námi v plné síle a energii.

Dočkali se tak i fanoušci Rytířů, kteří skandovali "My chceme Jardu Jágra na bankovce mít". Zatímco v Havlově případě bylo vydáno pět sérií po 500 kusech, u Jágra to budou čtyři série po 2500 kusech. Celková emise 10 tisíc kusů nebude navýšena.

Narozeniny? Den jako každý jiný

A jak bude Jaromír Jágr slavit narozeniny? Jak řekl, bude to den jako každý jiný. Žádnou oslavu neplánuje a překvapení moc rád nemá.

Jaromír Jágr | Foto: Česká televize

"Každý hráč, když chce něco dokázat a někam se posunout, by měl znát historii toho sportu. Měl by se zajímat o ty legendy, které hrály před ním. Díky nim jsem hrál já a díky mě budou hrát jiní, a takhle to půjde dál a dál. A jestli ovlivníš jednoho člověka nebo milion lidí, to už není důležité," dodává Jaromír Jágr, pravoslavný křesťan a držitel státní medaile Za zásluhy. I když jeho životem prošla řada žen, nadále zůstává svobodný.