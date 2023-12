Herci vypadají jako rybáři. V chrudimském Muzeu loutek mají unikátní vietnamské vodní loutky

Chrudimské Muzeum loutek existuje už víc než 50 let. Najdete tu nejstarší loutky z počátku 19. století, Spejbla se Skupovou signaturou na dřeváku, loutku Tomáše Garrigua Masaryka i další unikát - vietnamské vodní loutky. Jak se muzeum do Chrudimi dostalo?

"Do Chrudimi se dostalo šťastnou náhodu přes svého zakladatele Jana Malíka a také přes organizační výbor festivalu Loutkářská Chrudim, což je nejstarší světový festival amatérských loutkářů, a jako jediné také prezentuje zahraniční loutkové exponáty. Tady v Mydlářovském domě, v historickém sídle našeho muzea, můžete vidět ty nejstarší české loutky od kočovných loutkářů. Jsou tu i moderní české loutky jako třeba Spejbl a Hurvínek, dále kompletní loutky a scénografie z představení Enšpígl královéhradeckého Divadla Drak. To je jedna ze stěžejních inscenací moderního českého loutkového divadla. Ale také zde můžete vidět takovou raritu, jako je vietnamská vodní loutka."

Proč se těm loutkám říká vodní?

"Protože hrají v podstatě na vodě. Ta divadla, ve kterých jsou loutková představení ve Vietnamu prezentována, tak to jsou takové bazény, kde se za rákosovou zástěnou pohybují loutkoherci oblečení zhruba jako naši rybáři při výlovu, a s těmi loutkami manipulují v podstatě na vodě takovými dlouhými tyčemi," přiblížil loutky Břetislav Oliva z Muzea loutkařských kultur.

Nejdůležitější postavou loutkového divadla je Kašpárek

Jedna ze zdejších loutek prý stávala na stole prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a má podobu vodníka. Fotografii, která by to dokazovala, se sice najít nepodařilo, ale traduje se to už od doby, kdy sem Jan Malík tu sbírku převedl. A která z loutek je v muzeu nejstarší?

"Jsou z 20. let 19. století a jsou to loutky Mikoláše Sychrovského, řezbáře, který vyráběl loutky pro několik loutkářských rodů".

Vedle koho teď sedíte?

"Já teď sedím vedle nezbytného průvodce historií českého loutkářství, protože Kašpárek je vlastně takovou nejznámější postavou v rámci českého loutkářství. My rozlišujeme zhruba devět postaviček v rámci loutkového divadla. Kašpárek je tou nejdůležitější. Tak tady vedle mě je právě Kašpárek."

Umíte také vodit loutky?

"Snažil jsem se. Dokonce máme kamarády v Divadle Spejbla a Hurvínka, takže jsem se snažil třeba od pana Bartáka něco pochytit, ale samozřejmě moje umění v tomto směru je dost limitované. Nicméně jak uvidíte, ty historické marionety kočovných loutkářů jsou na vodění poměrně jednoduché, protože kromě nitek mají v hlavě i vodící drát, který tu loutku stabilizuje, takže to pak umožňuje její lepší vodění."

Skupův podpis na Spejblově dřeváku

Když by někdo chtěl slyšet takové tři nej... českého loutkářského muzea, která to jsou?

"Určitě tady máme jedny z nejstarších exemplářů Spejbla a Hurvínka z 30. let. Dokonce Spejbl má signaturu Josefa Skupy na svém levém dřeváku. Potom tady máme již ty zmiňované vietnamské vodní loutky a taky v neposlední řadě naše muzeum sídlí v nádherném historickém renesančním Mydlářovské domě, který stojí za to vidět nejen z té strany do ulice, ale také z teras, které jsou, dovoluji si tvrdit, klenotem našeho muzea."

Dům, kde muzeum sídlí, patří k nejvýznamnější renesančním památkám východních Čech, dodal Břetislav Oliva. Své pojmenování získal po Matěji Mydláři, výrobci svíček a mýdel. Ten totiž původně gotický dům přestavěl na konci 16. století v renesančním slohu. Inspirovaly ho k tomu cesty po Itálii. Dům je zdobený lodžiemi a toskánskými sloupy. Loutkářství Česka a Slovenska bylo roku 2016 zapsáno na seznam UNESCO.