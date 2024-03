Hledám spřízněnou duši... Před 230 lety vyšel první seznamovací inzerát

Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny z roku 1790 | Zdroj: Archiv hlavního města Prahy

Zájemce o seznámení tehdy hledal na celý život dívku dobrého vychování, jejíž tvář není poznamenána neštovicemi. Také měla být dobrou hospodyní a měla se spokojit s jednou služkou. Dotyčný muž také nechtěl, aby příliš toužila po módě a společnosti.

Prvenství drží Anglie

První seznamovací inzerát na světě z 19. července 1695, který vyšel v Londýně ve Velké Británii | Zdroj: Digitální knihovna Kramerius

Inzerát v Poštovských novinách ale nemá prvenství. To si drží Anglie, kde inzerát vyšel už koncem 17. století, tedy o sto let dříve. Páni zde zcela otevřeně požadovali finanční zajištění. Mezi další přednosti potenciálních nevěst patřil zdraví chrup. Dlouho bylo nepřijatelné, aby si partnera hledaly ženy. První se k tomu v Anglii odhodlala až o sto let později.

Postupně se inzeráty stávaly běžnou součástí tisku. Objevila se rubrika Seznámení. Jen priority se v průběhu let měnily. Muži zpravidla požadovali dívku hodnou, skromnou, citově založenou se smyslem pro rodinný život, žen

Seznamovací inzerát z roku 1869 | Foto: Národní listy, vol. 9, iss. 249, p. 4, digitized by National Library in Prague, public domain

y zase charakter, solidnost, zájem o kulturu, cestování, lásku k dětem a vztah k rodině.

Dohazovačům odzvonilo

Dobový seznamovací inzerát muže z jižních Čech hledajícího partnerku na přelomu 19. a 20. století | Foto: www.kultura-volyne.cz, public domain

Měnící se doba byla znát i v požadavcích na majetek. Největší svobodu měli ti chudší. V době průmyslové revoluce hledali podnikatelé partnerky s možností vložení kapitálu do jejich firmy. Později s rozvojem emancipace rostl důraz na zájmy a koníčky.

Díky inzerátům klesal zájem o dohazovače. V některých inzerátech se dokonce psalo dohazovači vyloučeni. Ostatně, když se manželství nevydařilo, tak je z toho i manželé vinili. Jistý sedlák prý dokonce hnal dohazovače s cepem v ruce za to, že mu dohodil hubatou ženu.

Dnes hraje důležitou roli sociální sítě a seznamovací web. Chodí na ně hlavně mladí - 60 procent mužů a 40 procent žen.