Hrabalova chata se na výročí spisovatelova úmrtí otevře lidem

Bohumil Hrabal ve své chatě přivítal Jiřího Menzela (1994) | Foto: ČT24

Zpřístupnění spisovatelovy chaty je součástí pietní akce 25 let bez Hrabala. Bohumil Hrabal je třetí nejpřekládanější český autor. Nejznámější jsou romány a povídky Pábitelé, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Něžní barbaři nebo Obsluhoval jsem anglického krále.

Jak připomněl Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea, Hrabal pobýval na chatě tři desítky let.

Jan Vinduška | Foto: Enrique Molina, Radio Prague International

"Chatu koupil na podzim 1965 a v následujících letech ji stavebně upravil do dnešní podoby. Využíval ji v podstatě do konce roku 1996, kdy byl nemocný a skončil v nemocnici. Chata je relativně v dobrém stavu, protože v roce 2010 na ní proběhly některé údržbové práce, dala se nová střecha. Je pravda, že poslední majitel tam moc často nejezdil."

Objevili jsme poklad - nábytek Bohumila Hrabala

Kersko Bohumil Hrabal proslavil. Léta tu žil s 25 polodivokými kočkami. Kersko dostalo současnou podobu v době první republiky, kdy statkář z nedaleké Sadské pozemky rozparceloval do pravoúhlých alejí a prodal je lidem na rekreační chaty. Aleje jsou číslované po vzoru newyorského Manhattanu. A jednou z chat byla i chata Bohumila Hraba. Co v ní návštěvníky čeká?

Hrabalova chata | Foto: Jaroslav Skalický, Český rozhlas

"Na jednu stranu je může trošku zklamat, že je ta chata obyčejná. Je poměrně prostorově malá. Z dálky to vypadá, že to je prostorný objekt, ale ty vnitřní prostory nejsou nijak rozlehlé. Mile nás překvapilo, že v chatě byla ještě nějaká pozůstalost, která je po Bohumilu Hrabalovi. Našli jsme tam nějaký nábytek a pár drobností, které po něm zůstaly. Pro nás je to v podstatě poklad, protože jsme nedoufali, že bychom ještě nějaký nábytek, co se týká chaty, mohli získat, ale opak je pravdou."

Expozice se otevře na jaře 2024

Hrabalova zastávka v Kersku | Foto: Jan Polák, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Muzeum chce chatu vrátit do doby, kdy v ní Bohumil Hrabal pobýval. Na přípravě a provozu expozice, která se otevře v roce 2024, se má kromě muzea podílet i Památník národního písemnictví.

"Chtěli bychom chatu otevřít na jaře 2024 ke 110. výročí narození Bohumila Hrabala. Rádi bychom ji uvedli do stavu, v jakém ji Bohumil Hrabal užíval koncem 80. a začátkem 90. let. Chybí tam například ochoz, který bychom tam chtěli vrátit. Tím, že máme nábytek a něco i v našich sbírkách, tak bychom rádi vytvořili prostor, který by navodil atmosféru místa, které měl Bohumil Hrabal rád, kde žil, kde tvořil. Chceme připomenout historii chaty i osady Kersko, což je poměrně zajímavá kapitola. Budeme muset udělat zahradní pavilonek, který bude poskytovat zázemí pro návštěvníky i personál, aby si mohli koupit vstupenku, publikace a suvenýry, nebo aby se tam mohli sejít studenti při nějaké přednášce."

Jak dodal Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea, expozice počítá i s využitím takzvané rozšířené reality, která prostory doplní o další zajímavosti.

Bohumil Hrabal (vlevo) | Foto: Filons, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Možná se na chatu vrátí i kočka

Kočky z Lesního ateliéru Kersko | Foto: Markéta Vejvodová, Český rozhlas

Jak už jsme připoměli k Hrabalovi patřily kočky. Ty dnes v keramické podobě vyrábí v Kersku Lesní ateliér Kuba, který provozují manželé Jana a Bronislav Kubovi. Bude nějaká kočka i na chatě?

"Zatím jsem tam žádnou živou kočku nepotkal, ale třeba se tam navrátí od nějakých sousedů. Spolupráci s Lesním ateliérem Kuba, kde dělají ty keramické kočky, určitě domluvíme. Mohli by nějakou speciální kočku do zahrady k chatě udělat."

Inzerát na prodej Hrabalovy chaty se objevil loni v červenci. Majitelé požadovali téměř 12 milionů. Chatu koupil Středočeský kraj, kterému se podařilo vyjednat cenu o zhruba 2 miliony nižší.

Hrob Bohumila Hrabala v Hradištku | Foto: Radio Prague International

Bohumil Hrabal zemřel 3. února v roce 1997 v Praze na následky pádu z okna v pátém patře Ortopedické kliniky, kde se léčil. Je pohřben v rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku. Byl uložen v těžké dubové rakvi s nápisem PIVOVAR POLNÁ, jak si přál.