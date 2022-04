Jednorázový příspěvek na dítě - 5000 korun. Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny

Vláda se shodla na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun za rok. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS).

Podle premiéra chce vláda zmírnit dopady růstu cen. Příspěvky týkají 2,1 milionu dětí do 18 let, informoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rodiny s příjmem do milionu korun čistého by měly podporu dostat nejpozději do konce srpna.

Příspěvek by měl upravit zákon, který připraví ministerstvo práce. Výdaje na jednorázový příspěvek pro domácnosti by činily asi 10,5 miliardy korun.

Poslanec Aleš Juchelka z opozičního hnutí ANO se domnívá, že by pomoc měla být rychlejší. Kabinet by podle Juchelky měl taky finančně pomoct například lidem se zdravotním postižením nebo seniorům.

Opatření míří hlavně na střední třídu

Rodiny by podle ministra Jurečky měly mít možnost žádat a vyřizovat jednorázovou dávku na dítě co nejvíc elektronicky. Dávky totiž vyplácejí úřady práce, které jsou nyní přetížené a ve stávkové pohotovosti. Vyplácejí totiž i humanitární dávku pro ukrajinské uprchlíky.

Premiér Fiala zopakoval, že vláda upřednostňuje cílenou pomoc před plošnou. Podle něj by se tak roztočila inflační spirála. Opatření teď míří hlavně na střední třídu, která není v existenčních problémech.

Ilustrační foto: Gustavo Fring, Pexels

Upravit by se měla i rodičovská

Vláda plánuje upravit také pravidla rodičovské. Rodiče s nižším příjmem by mohli mít měsíční příspěvek místo nynějších nejvýš 10.000 korun až 13.000 korun. Chce také motivovat zaměstnavatele ke zřizování zkrácených úvazků úlevou na odvodech a vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny.



Koalice původně zvažovala zvýšení rodičovské či další zvýšení životního minima. Tato opatření by však zvedala výdaje i v dalších letech. Promítla by se do zvýšení takzvaných mandatorních výdajů, které musí stát vyplatit.