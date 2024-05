Josef Suk a jeho Fantastické Scherzo. Napsal kritiku na svoji vlastní skladbu

Když se koukneme do Sukovy partitury, vidíme, že každá nota má u sebe poznámku, značku nebo akcent, oblouček. Prostě ani jednu notu nenechá Suk na interpretovi, aby si ji zahrál, jak chtěl. Všechno je to tam přesně zapsáno. Celek zní noblesně, duchaplně. A to je u Suka nesmírně zajímavé. Více vám o skladbě prozradí Lukáš Hurník.