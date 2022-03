Kočárky, plenky, drogerii i oblečení najdou uprchlíci v Šatníku v Pražské tržnici. Pomáhat začal už za covidu

Nora Fridrichová | Foto: Šatník – nadační fond

O co je největší zájem, připomíná zakladatelka projektu Nora Fridrichová.

"Ukrajinské rodiny si hodně berou oblečení, protože sem přijeli s jedním kufrem nebo taškou. Oblečení, boty, vydáváme ještě i zimní bundy. Pro malé děti si maminky berou plenky, máme hodně kočárků. Chodí s dětmi na rukou a od nás je odvážejí v kočárcích. Češi, kteří podporují Šatník a ukrajinské rodiny, nám vozí jídlo, takže děláme i balíčky s čerstvým jídlem, pokud ho máme."

Pánve a talíře mají cenu zlata

Jak uvádí Šatník na svém facebooku, cenu zlata tu mají pánve, hrnce, talíře a příbory, prostě vše, v čem mohou rodiny vařit. Hmotná pomoc Šatníku je koordinovaná s hlavním městem.

"Máme hodně dobrovolníků, kteří nám pomáhají i s jazykem. Chodí ukrajinské maminky, které přichází původně pro věci, ale chtějí také pomáhat, takže u nás pracují. Každý den je tu dlouhá fronta. Snažíme se pouštět dovnitř co nejvíc lidí, ale fronta neustává. Je evidentní, že do Česka proudí spousta uprchlíků, kteří hledají přístřeší a pomoc. Máme vypsané veřejné sbírky. Když začala válka na Ukrajině, tak jsme vypsali sbírku na oblečení, sesbírali jsme ho tak deset tun, tak ho teď rozdáváme. Obdobně fungují sbírky pro ostatní věci. Když tady budete chviličku stát, tak uvidíte Čechy, kteří sem přinášejí jídlo, drogerii, plenky, hračky, všechno lze v našem Šatníku najít. Přijel nám i časopis Dráček v ukrajinštině, aby si početly."

Šatník v Pražské tržnici není novinkou. Funguje už téměř rok. Jen se z pomoci samoživitelkám během pandemie covidu rychle přeorientoval na pomoc prchajícím před válkou na Ukrajině.

Centrum pro uprchlíky v Praze se bude stěhovat

O tom, že Šatník najdou v Pražské tržnici v budově číslo 13, se lidé dozvědí na místech, kde se odehrává pomoc koordinovaná hlavním městem. Například u informačních stánků na Florenci, nebo na Hlavním nádraží či v Kongresovém centru na Vyšehradě.

Centrum pro uprchlíky se bude do poloviny dubna už podruhé stěhovat a to do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Tu městu zapůjčí zdarma developerská společnost Central Group, která zaplatí i výdaje na energie. Důvodem jsou už nasmlouvané akce Kongresového centra. Od začátku ruské invaze proti sousední zemi evidovalo centrum skoro 51.000 uprchlíků, nejvíce ze všech krajů.

