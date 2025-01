Kometa Mašek. Z Liberce ji Martin Mašek objevil díky přístrojům v Argentině

Martin Mašek si ji nadělil k Vánocům. Kometu objevil díky systematickému prohledávání oblohy přístroji Observatoře Pierra Augera v Argentině, které Mašek ovládal na dálku z Liberce v Česku.

Martin Mašek | Foto: Martina Kutková, Radio Prague International

Dnes je už běžné, že si vědci na dálku stáhnou pořízené snímky, a pak je v domácím prostředí vyhodnocují. Kometu Mašek objevil na sérii snímků pořízených v průběhu vánoční noci z 24. na 25. prosince.

"Já pracuji jako operátor robotických dalekohledů na Fyzikálním ústavu. Těch dalekohledů máme několik. Dva v Argentině na Observatoři Pierra Augera, dva v Chile na Čerenkovově teleskopické soustavě a jeden ve Španělsku na ostrově La Palma. Primárně měříme průzračnost atmosféry pro observatoře, na kterých ty dalekohledy máme. Ve volném čase je možné pozorovat různé planetky, komety nebo proměnné hvězdy. Ten dalekohled snímal oblohu v noci z 24. na 25. prosince. A já snímky vyhodnocoval 25. prosince ráno. Ten objev byl automatizovaný pomocí softwaru. Upozornil mě na nový objekt."

Kometa se objeví na přelomu února a března

Jde tak o první český objev komety, při kterém pozorovatel nebyl v observatoři fyzicky přítomen, a zároveň je prvním českým objevem z jižní polokoule. Nad naším obzorem se kometa objeví až na přelomu února a března.

Animace snímků z z velkého Dánského (1,54m) dalekohledu na Evropské jižní observatoři v Chile Video of Animace snímků z z velkého Dánského (1,54m) dalekohledu na Evropské jižní observatoři v Chile

Objekt byl na snímcích slabý a tak nebylo hned poznat, že se jedná o kometu. Martin Mašek proto sledoval objekt další noc. Potvrdili to pak astronomové v Austrálii a v Chile. Navíc se objev ještě odesílá do Mezinárodní centrály, kde se shromažďuje pozorování planetek a komet.

"Ono se to objeví na takové speciální stránce, kterou sledují ostatní pozorovatelé. Ta kometa bude vidět potom na přelomu března a února tady od nás. Ale bohužel jak se vzdaluje od Slunce a od Země, tak bude hodně slábnout, takže bude třeba použít hodně velkých dalekohledů. Budu muset požádat kolegy s většími dalekohledy."

Loni bylo objeveno 61 komet

Předchozí kometu objevil Miloš Tichý na observatoři na Kleti v jižních Čechách v roce 2000. Jak dodal Martin Mašek, čeští a slovenští astronomové objevili řadu komet.

Kometa, kterou Martin Mašek objevil (mlhavý objekt uprostřed) | Foto: Hana Kučáková, AÚ MFF UK a Kamil Hornoch, ASÚ AV ČR

"Světoznámý pozorovatel Luboš Kohoutek objevil pět komet z Německa. Tam působil v exilu. Byla i slavná éra objevů komet po druhé světové válce v Tatrách, kdy čeští a slovenští astronomové objevovali řadu komet. V dřívějších dobách bylo ročně objevováno 5 až 10 nových komet, ale díky tomu, že v 90. letech nastoupila digitální technologie a začaly pracovat velké robotické přehlídky oblohy, které skenují každou noc velkou část, tak těch komet není objeveno 5 až 10, ale třeba 50 až 60 ročně. Třeba za loňský rok bylo objeveno 61 nových komet."

Teleobjektiv, se kterým Martin Mašek objevil kometu | Foto: Martina Kutková, Radio Prague International

Martin Mašek znovuobjevil minulý rok i další dvě komety. O co se jedná?

"Některé komety jsou tzv. periodické, což znamená, že obíhají pravidelně kolem Slunce. Vrací se třeba každých pět nebo deset let. Když je kometa objevena, a pak se vzdálí, tak se jakoby ztratí, už není pozorovatelná. Astronomové se snaží ty komety znovu nalézt při jejich návratu. Mě se podařilo loni dvě znovu nalézt. Celkem mám na svém kontě šest znovunalezení takových komet. Patřily do tzv. Jupiterovy rodiny komet. To jsou komety, které jsou pod gravitačním vlivem planety Jupiter, takže se vrací ke Slunci v periodách pět až 20 let."