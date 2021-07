Eduard VII. | Foto: W. & D. Downey, Wikimedia Commons, public domain

Eduard VII. zavítal do Mariánských Lázní poprvé v roce 1897. Důvodem byla nadměrná obezita a místní léčivé prameny s tímto neduhem pomáhají dodnes. Do půvabného městečka se zamiloval na první pohled. „Procestoval jsem celou Indii, Ceylon, všechna lázeňská města Evropy, ale nikde na světě mne nechytila u srdce poezie nádherné přírody, tak jako zde v Mariánských Lázních,“ říkal o Mariánkách král.

Když Eduard VII. navštívil Mariánky v roce 1899, vážil 115 kilogramů. Za 20 dní lázeňské kúry ztratil šest kilo. Do lázní poté přijížděl každé léto v letech 1903 až 1909. Lázeňského pobytu využíval nejen k zábavě nebo léčebným procedurám. V roce 1906 se tu sešel k jednání s rakousko-uherským císařem Františkem Josefem I. a s ruským ministrem zahraničí Alexandrem Izvolským.

Mariánské Lázně, hotel Weimar v roce 1904 | Foto: Brück & Sohn Kunstverlag Meißen, Wikimedia Commons, public domain

Královskou cestou po Mariánkách

Mariánské Lázně | Foto: Kateřina Ayzpurvit, Radio Prague International

Projít se po cestě syna královny Viktorie můžete i dnes. Vychutnat si minerální koupel v Nových Lázních, nebo si dát šálek kávy v restauraci Královského golfového klubu, který zde Eduard VII. slavnostně otevřel v roce 1905. Abyste si užili královský pocit do posledního doušku, musíte zajít na kolonádu a koupit si v místním obchodě se suvenýry nějakou drobnost. A nezapomeňte, že si Eduard VII. rád vybíral klobouky u místní krásky Mizzi Pistl. O jejich románku i životě v těchto lázních počátkem 20. století se dočtete v knize Aféra Eduarda VII. Anglický král a modistka od Krystyny Kaplan. Král byl labužníkem ve všech směrech.

Tak hezké a malebné místo, jaké si člověk jen může přát…

Půvaby západočeského lázeňského města ocenil i další slavný návštěvník – autor Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna americký spisovatel Mark Twain. Do Mariánských Lázní přicestoval s manželkou Olivií a dcerami 16. srpna 1891 a zůstal zde v hotelu Anglický dvůr až do konce měsíce. Ubytovaný byl pod svým skutečným jménem Samuel Langhorne Clemens. Humorné postřehy z pobytu v Evropě spisovatel zveřejňoval v sérii povídek na pokračování pod názvem The Tramp Abroad Again, která vycházela v The Illustrated London News. A i když samotné místo a okolí si nemohl vynachválit, léčebné procedury ho až tak příliš nenadchly.

Mark Twain o Mariánských Lázních „Pokud má někdo dnu, dělají s ním tohle: V 5.30 ráno ho vzbudí, dají mu vejce a dovolí mu, aby se podíval na šálek čaje. V šest musí být u svého pramene s kalíškem zavěšeným u pasu, a rozhodně tam nebude sám. Jak spustí orchestr první tón, musí pozdvihnout kalíšek a se všemi ostatními začít usrkávat tu příšernou vodu. Pak jej asi hodinu nutí se procházet po horách, aby se protáhl a nalokal se čerstvého vzduchu. Poté si lehne do vany nebo se, pokud to má raději, válí v bahně. V poledne už bude mít hlad a lázeňský řád mu dovoluje utišit ho podle libosti pod podmínkou, že bude jíst jen to, na co nemá chuť. Odpoledne chodí po horách a vdechuje čerstvý vzduch. Večer je mu povoleno sníst tři sousta jakéhokoliv jídla, které mu nechutná, a vypít sklenici libovolného likéru, který nesnáší. Ve 21.30 přesně musí být v posteli a sfouknout svíčku. Další den to celé znova. V čem je tohle lepší, než mít dnu, to nevím.“