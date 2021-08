Do města, kde se narodil slavný český král Jiří z Poděbrad, stojí za to přijet nejen kvůli jeho slavné minulosti, ale i díky jeho neméně slavné současnosti. Poděbrady jsou totiž dnes jedněmi z nejlepších českých lázní.

Zámek Poděbrady | Foto: Pavla Boháčková, Radio Prague International

Už jako dětem nám ve škole vtloukali do hlavy, že „na srdce jsou Poděbrady“. Nemyslí se tím přitom léčení srdcí zlomených láskou, ale infarktem a dalšími chorobami. Nicméně i v Poděbradech se člověk může zamilovat, třeba do procházek kolem Labe a nazámek, který je jednou z hlavních dominant města. V roce 1905 tu proutkař objevil první pramen Poděbradky a zasloužil se tak o vznik lázní.

Eliščin pramen | Foto: Pavla Boháčková, Radio Prague International

V lázních léčí především místní minerální vodou. Když ji ochutnáte, ucítíte železitou chuť danou vysokým obsahem železa a zároveň ještě vyšším obsahem oxidu uhličitého. Ten má hlavní léčivý účinek. Pokud se do uhličité vody ponoříte, tak se naváže na vaši tkáň. V těle začne lépe fungovat oběhový systém, což pozitivně působí na srdce, na krevní oběh i na vysoký tlak.

Pozor! Minerálka, ve které vás v poděbradských lázních vykoupou, není ta samá jako Poděbradka, kterou si koupíte v láhvi v obchodě.

Foto: Markéta Vejvodová, Český rozhlas

První pacienti si v Poděbradech dopřáli uhličitou koupel v roce 1908. Tehdy si vlezli do dřevěných kádí, dnes na ně čekají moderně vybavené vany, dokonce s vnitřním osvětlením. Napuštěná voda je ale vysloveně studená. Proč to tak je?

Minerální voda se totiž napouští přímo z vrtu a má nízkou teplotu. Okolo 11 stupňů, následně se ohřívá až v dvouplášťové nerezové vaně. Do vnějšího nerezového pláště se nažene horká pára a dohřeje se na požadovanou teplotu, což je 34 až 36 stupňů, pak má voda optimální léčebné vlastnosti. Je příjemné se v ní koupat a není to takový šok.

Libenského kolonáda | Foto: Pavla Boháčková, Radio Prague International

Po koupeli do postele

Foto: Markéta Vejvodová, Radio Prague International

Po vaně, ale i dalších procedurách se nedoporučuje hned začít skotačit. Je dobré si odpočinout, zdřímnout si, a teprve potom se vydat pomalou procházku, zakončenou s šálkem kávy a dortíčkem. Jste přece v lázních a ne v lesní školce.

Během procházky nesmíte přehlédnout nejznámější poděbradskou atrakci, a to květinové hodiny z roku 1936. Kvetou již 85 let a nikdy nezvadly. Kromě času je pomocí sazenic zobrazováno i aktuální datum. Hodiny jsou důležité, protože od lázeňských hostů se sice očekává, že se přepnou do pomalého životního tempa, nicméně na koupele a masáže musí chodit přesně načas.

Květinové hodiny | Foto: Pavla Boháčková, Radio Prague International

„Lidi si myslí, že se v lázních nic nedělá, ale když máte ráno pět procedur, tak jste odpoledne utahaný jak po šichtě“ – vysvětluje lázeňský režim pan Josef z Karviné.