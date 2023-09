Lipavský: Život v zahraničí je obohacující

„Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“ je název konference, na kterou se do Prahy sjeli krajané z celého světa.

Jan Lipavský | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

V současnosti žije v zahraničí na tři miliony lidí českého původu, z toho jich má půl milionu české občanství. Jde o významnou část národa, se kterou současní politici nechtějí ztratit kontakt. Ministr zahraničí Jan Lipavský, který momentálně pobývá na zasedání OSN v New Yorku, pozdravil účastníky prostřednictvím videa. V něm ocenil statečnost Čechů, kteří odcházeli z vlasti před rokem 1989, často za dramatických okolností. Pro dnešní generaci je život v zahraničí přirozený a obohacující. "I když se krajanská komunita neustále proměňuje, existuje něco, co ji spojuje. Je to vztah k vlasti a zájem vracet jí zpět část bohatství v podobě nabitých zkušeností,“ prohlásil ministr Lipavský.

Ministerstvo zahraničních věcí podle něj pracuje na tom, aby moderní krajanská odpovídala současné době. Za tři stěžejné témata považuje prosazení korespondenční volby, snazší přístup k občanství a provázanost krajanského školství s českým národním systémem. "Máme zájem, abyste neztráceli kontakt s domovem a snadno se vraceli domů,“ vzkázal z New Yorku krajanům šéf diplomacie Jan Lipavský.

Na dvoudenní konferenci pořádané v Senátu pod záštitou místopředsedy Senátu Tomáše Czernina přicestovali účastníci doslova z celého světa, z Chorvatska, Slovenska, Rumunska, Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie, Velká Británie, Německa, Belgie, ale i Mexika, Kanady nebo Spojených států. „ Zájem ze strany naší diaspory byl tak veliký, a to napříč věkovými kategoriemi a státy, že jsme je bohužel museli odmítat z důvodu naplněné kapacity Jednacího sálu“, říká Bronislava Vacková, tajemnice stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí.

Konference se věnuje jak palčivým tématům, jako je už dlouhé roky požadovaná korespondenční volba nebo uznávání vysokoškolských diplomů, tak aktuálnímu dění v jednotlivých komunitách. A např. mladí vědci, kteří jsou rozesetí po celém světě, mladí doktorandi a vědci žijící ve Švýcarsku sdělí své zkušenosti s propojováním talentů z businessu, vědy s řadou podnikatelů ve Švýcarsku.

Jiří Suchý, Magdalena Kožená, Juraj Jakubisko

Jiří Suchý | Foto: Jiří Suchý, Český rozhlas

V rámci konference byly zpětně uděleny Ceny Společnosti pro vědu a umění Praha za rok 2021, kdy slavnostní akt přerušila covidová opatření. Mezi oceněnými jsou je český básník, překladatel z ruštiny, ukrajinštiny, urdštiny, perštiny, mongolštiny a maďarštiny, editor sborníků a kulturní organizátor Václav Daněk, slovenský filmový režisér Juraj Jakubisko, operní pěvkyně Magdalena Kožená, herec Norbert Lichý, dirigent a cembalista Václav Luks, kardiochirurg Jan Pirk, operní a divadelní režisér David Radok, spisovatel Roman Ráž a divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel a jeden ze zakladatelů divadla Semafor Jiří Suchý.