Magazín pro české školy v zahraničí (04)

Vydáme se na zámek Nová Horka, v jehož útrobách žijí skřítci. Velká oslava byla v Plzni, kde dva žáci Základní umělecké školy přivezli bronz z mezinárodní hudební soutěže v Americe. Pozveme vás do kina na nově zpracovanou pohádku Zlatovláska a na závěr se podíváme do školy v Uherském Hradišti. Jak zjistili odborníci, děti tu desítky let při výuce přírodopisu používaly kostru vojáka z 19. století.