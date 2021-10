Metodu českých vědců odhalující těžký průběh covidu začnou využívat první nemocnice

Na začátku září představili vědci z Univerzity Karlovy unikátní diagnostickou metodu, která dokáže s předstihem předpovědět těžký průběh covidu-19, ale i jiných typů infekčních onemocnění. Zdravotníci ji začnou využívat od poloviny listopadu. Do pilotního projektu se zatím zapojí zhruba deset nemocnic po celém Česku. Časem by mohla být dostupná i na běžných testovacích místech.

Metoda, kterou vyvinuli vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, není nijak komplikovaná. Jedná se o vylepšený klasický PCR test. Nová technologie je založena na detekci tělu vlastního indikátoru (biomarkeru), jehož míra dokáže předpovědět, jak bude infekční onemocnění probíhat.

Pokud bude ve vzorku pacienta nalezen indikátor ve velké míře, znamená to, že prochází infekčním onemocněním a je pravděpodobné, že průběh onemocnění bude těžký, nebo bude dokonce vyžadovat hospitalizaci.

Jinými slovy ze vzorku odebraného v jakékoliv laboratoři pro PCR vyhodnocení se může zjistit nejenom, jestli je nebo není přítomný virus SARS-CoV-2, ale také jaký bude mít testovaný pacient průběh nemoci. Nová metoda tak pomůže především při včasné léčbě nemoci.

Primárně v nemocnicích

Ilustrační foto: Matěj Skalický, Český rozhlas

Karlova Univerzita už v září informovala, že nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations podala žádost o patent a postup by laboratoře mohly využívat „v brzké době“. Od poloviny listopadu bude metodu využívat prvních asi deset nemocnic po celém Česku. Distribuovat ji bude společnost GeneSpector Innovations. Českému rozhlasu to řekl její jednatel Michal Pohludka.

„Primárně to bude v nemocnicích, kde se koncentrují pacienti, kteří ten těžší průběh mohou mít. Necílíme na preventivní testování lidí, ale čistě na ty, kteří už mají nějaké primární symptomy anebo jsou trasováni a je tam nějaká pravděpodobnost, že jsou pozitivní,“ vysvětlil.

Později by podle něj mohla začít distribuce i na běžná testovací místa. „My jsme schopni to dát do PCR testu, který funguje v tuto chvíli. Takže v ideálním případě i cena zůstane velmi podobná, jakou mají laboratoře nyní. Akorát tam budou mít o ten parametr navíc,“ doplnil.

V rámci ověřování se ukázalo, že metoda je použitelná i u dalších typů infekčních onemocnění. Zatím se ale podle Pohludky bude používat zejména v souvislosti s nemocí covid-19.