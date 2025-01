Národní poklad a fenomén. Česká pivní kultura je součástí národního kulturního dědictví

Podle ministerstva kultury je pivní kultura v Česku založena na odborné i laické pospolitosti, sdílení a předávání poznatků, zkušeností, nadšení či identity. Nejdůležitější stránkou nominace je ale podle něj společenská rovina.

Martin Baxa předal zástupcům Českého svazu pivovarů a sladoven certifikát o zápisu nominace Pivní kultury v ČR na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky | Foto: Ministerstvo kultury ČR

„Pivo je součástí většiny společenských událostí jak ve městech, tak na venkově. Téma tradičně rezonuje rovněž ve folklóru, především v lidových písních. Pivní kultura prostupuje téměř veškerým společenským životem v České republice, což bylo hlavní motivací předkladatelů návrhu k jejímu zapsání do seznamu,“ uvedl resort ve zprávě.

V Česku je přes 550 pivovarů a sektor pivovarnictví zaměstnává přibližně 65 tisíc lidí. Češi navíc „své“ pivo skutečně milují, přes 96 % spotřebovaného piva v tuzemsku tvoří to české, moravské a slezské. Jen nepatrný zlomek tvoří to dovezené.

Nominaci na zápis na seznam vypracoval Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s odborníky. Slavnostní událost pak proběhla v Břevnovském klášteře. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) tam předal zástupcům svazu certifikát o zápisu.

Tomáš Slunečko | Foto: Filip Nerad, Český rozhlas

„Jsme hrdí na to, že se právě kultura spojená s pivem stává součástí nehmotného kulturního dědictví České republiky. Tradice vaření i jeho společenská role je něčím, co se v tuzemsku dědí z generace na generaci. V českých hospodách vznikají celoživotní přátelství a rodí se nápady, které dávají život velkým věcem, diskutují v nich lidé, kteří by si za jiných okolností názor nikdy nevyměnili. To vše je něco, co si rozhodně zaslouží uznání a na co bychom měli být hrdí. Vidíme, že pivo skutečně dokáže spojovat společnost u jednoho stolu,“ uvedl výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko. „Zápis nám nyní pomůže tuto mimořádně unikátní kulturu dále udržovat, chránit a rozvíjet,“ dodal s tím, že by rádi v budoucnu usilovali o zápis na seznam UNESCO.

Pivní kulturu jako národní poklad a fenomén ocenil kromě ministra Baxy i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Mám obrovskou radost. Plníme dluh, který jsme k pivní kultuře měli. Pivo není jen nápojem, který zažene žízeň. Je nápojem lidské pospolitosti,“ uvedl Výborný.

Pašije a modrotisk

Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury se dostaly také pašijové hry ve východočeských Hořicích a výroba modrotiskových forem.

Hořické pašijové hry jsou divadelním zpracováním pašijové události ze života Ježíše Krista – příchod do Jeruzaléma, Poslední večeře, soud a Ukřižování. Následně je ztvárněno Vzkříšení a Slovo k národům o šíření evangelia. Novodobé hry navazují na více než dvousetletou tradici pašijových her.

Výroba modrotiskových forem patří mezi rukodělné řemeslné techniky. Samotné formy představují základní pomůcku pro tiskaře a slouží k negativnímu potiskování při výrobě modrotisku. Současná tvorba navazuje na původní výrobu tiskařských forem rozšířenou ve Dvoře Králové nad Labem a pramenně doloženou od poloviny 19. století. V současnosti se formíři věnují opravě historických forem, vyrábí jejich repliky, nebo vyřezávají nové formy pro módní návrháře a výtvarníky.

Ministr Baxa blahopřál a poděkoval všem, kteří stojí za novými zápisy do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. „Tímto způsobem zůstává pro další generace zachováno dědictví našich předků; jejich um, dovednosti i schopnost poradit si s těžkostmi života a vidět a užít si jeho krásy v daných podmínkách. Český seznam je bohatý a mám radost, že se i nadále rozrůstá,“ dodal ministr.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Česka. Pivní kultura, Hořické pašijové hry a Výroba modrotiskových forem doplnily seznam vytvořený v předchozích letech 2009 až 2023, kam patří například slovácký verbuňk, ruční výroba skla, loutkářství nebo tradice vorařství. Celkem je na seznamu 36 položek.