Nejužší ulička v České republice

Kadaň | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Nápis doprovází obrázek tlouštíka, který by se do uličky sotva vešel. Ale nebojte se, zatím v ní nikdo neuvízl. Jak název napovídá, spojnici používal městský kat, který tudy přicházel provádět exekuce. Kat šel touto uličkou na náměstí, na radnici mu předali odsouzeného k smrti a on ho potom odvedl na popraviště. Také katovna stála mimo hradby – kat kvůli svému "špinavému" řemeslu totiž nesměl bydlet přímo ve městě, ani do něj vstoupit hlavními branami.

Katova ulička v Kadani | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Kvílející jeptiška

O půlnoci se místní v minulosti uličce raději vyhýbali. Jsou s ní spjaté strašidelné pověsti. Podle legendy se totiž pod gotickým zdivem skrývá zazděná jeptiška z nedalekého kláštera, která se rouhala proti Bohu. Městský soud katovi přikázal, aby ji zaživa zazdil. Od té doby se tu údajně čas od času o půlnoci ozývá pláč a kvílení. Za úplňku se pro změnu zjevuje starý muž v rudém oděvu – poslední kat Ignác Kayl. Ten je naopak považovaný za dobrého strážce noční Kadaně. Nejlepší se do krásného zrekonstruovaného města na Ohři vypravit a na vlastní oči se přesvědčit, jak to s těmi duchy je.