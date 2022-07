Největším centrem českého jazyka ve světě je Káhira

Kořeny zájmu o výuku češtiny sahají do poloviny minulého století. V době těsné česko-egyptské spolupráce za prezidenta Násira v padesátých a šedesátých letech minulého století potřebovala egyptská armáda tlumočníky. Dnešní důvody, proč se právě katedra slovanských studií v Káhiře, těší zájmu studentů je podle lektorky Kateřiny Hoškové prozaičtější: „Myslím si, že to není ani tak samotný zájem studentů. Egypt i tamní ministerstvo školství má zájem zvyšovat počty studentů na tamních universitách. Tudíž nám každý rok stoupá i počet studentů na bohemistice. To je ten důvod.“

Kateřina Hošková | Foto: soukromý archiv Kateřiny Hoškové

Ve čtyřech ročnících momentálně studuje zhruba 150 lidí, přibližně stejně chlapců jako dívek. Bakalářské studium trvá čtyři roky. Ti nejlepší studenti potom mohou pokračovat v magisterském studiu a ti úplně nejlepší přecházejí na doktorát. Proč budí čeština v porovnání například se slovenštinou takový zájem je otázka, se kterou se Kateřina Hošková setkává velmi často. „Realita je taková, že studují různé obory na základě výsledků ze střední školy. Tak funguje systém v Egyptě. Podle výsledků ze střední školy jdou studenti studovat buď na doktora, na inženýra, případně na jazyky. Oni si to nevolí sami podle sebe a svého zájmu.“

To znamená, že na katedru přicházejí i takoví studenti, kteří nemají o České republice sebemenší tušení. „Přicházejí i demotivovaní studenti, protože chtěli jít na jiný obor. Potom je na mně ten zájem podnítit. U některých se to daří, u některých ne. V každém ročníku mám naopak i několik šikovných studentů, kteří zhruba po třech letech mluví krásně česky,“ říká lektorka bohemistiky, která působí v Káhiře už pátou sezónu.

Ř Egypťanům dělá problémy

Kromě správného vyslovení písmene ř mají podle Kateřiny Hoškové studenti problémy se seskupením souhlásek ve slovech, výslovností určitých slov a rozdílností v arabském a českém jazyce, třeba syntaxe apod.

Foto: Leon, Unsplash/Radio Prague International

A co čeká studenty poté, co studium úspěšně dotáhnou do konce? Jaké mají se znalostí češtiny uplatnění na egyptském trhu práce? A kolik z nich míří k nám do Česka?

„K nám do Česka většinou nezamíří. Ti, co dostudují, končí třeba v turismu, protože každý rok přijíždí do Egypta několik stovek našich turistů a potřebují delegáty a průvodce apod. Na druhém místě jsou jakákoliv úřednická místa. Když student vystuduje vysokou školu, většinou dostane úřednické místo. Případně se snaží otevírat vlastní cestovní kanceláře a nabízet různé služby.“

Vysoký počet studentů se pozitivně odráží na tom, že v Egyptě se hojně a často překládá česká literatura. V poslední době vyšel například překlad „Obsluhoval jsem anglického krále“ Bohumila Hrabala.

Magnetem je Praha

Kateřina Hošková potvrzuje známou pravdu, že ve světě je velmi známá Praha a její památky. „Někdo zná i pár českých značek třeba Škoda auto a pak je samozřejmě velmi známý náš národní nápoj pivo a alkohol. Mí studenti se dostávají do kontaktu s českými turisty a ti je učí, zač je toho loket.“

Se studenty v káhirské mešitě | Foto: soukromý archiv Kateřiny Hoškové

V minulosti pořádali i ochutnávky českého jídla, aby mohli studenti poznat i další tvář naší kultury. Covid ale podle Kateřiny Hoškové vše rozbil. „Před ním jsme zavedli tradici setkávání studentů na české ambasádě. Tam byla ochutnávka typického českého jídla. Promítali jsme český film s titulky, což byla práce studentů. Teď po covidu se na to snažíme navázat a doufám, že se zadaří a uděláme další setkání studentů. Ráda bych uspořádala i setkání absolventů, abychom o sobě věděli. Plánujeme, pokud to vyjde návštěvu spisovatelky Markéty Pilátové, byl u nás Jáchym Topol. Pro studenty je to velká věc, oni se do kontaktu s Čechy moc nedostanou. Mají k dispozici mě, českou lektorku, a když se jednou za rok na ambasádě s někým setkají. Jinak kromě turismu nemají šanci někoho potkat. A v turismu pracují spíš kluci.“