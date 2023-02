Nevěřila jsem, že cenu Cézar dostaneme, říká Michaela Pavlátová o svém animovaném filmu Moje slunce Mad

Moje slunce Mad

"Pořád tomu vlastně nemohu úplně věřit, ale protože tu trofej mám, mohu se na ni podívat, mohu si na ni sáhnout, tak už tomu trošku věřím," říká režisérka Michaela Pavlátová.

Hlavní hrdinka Helena si pod jménem Herra zvyká na nový životní styl velké afghánské rodiny. Ne všichni však mají v této rodině tak velké srdce jako manžel Nazir a tolik smyslu pro humor jako pokrokový dědeček.

Život jí obrátí malý opuštěný chlapec

Michaela Pavlátová | Foto: Kateřina Srbková, Radio Prague International

Život mladé Češky obrátí naruby i setkání s Maad, opuštěným malým chlapcem, kterého adoptuje. I s jeho pomocí začíná hledat domov v cizí zemi.

Film vznikl na motivy novely Frišta novinářky Petry Procházkové. Režisérka Michaela Pavlátová našla v knižní předloze vše, co hledala - silný ženský příběh, složité vztahy, dobrodružství, ale i humor. Animovanou formu pro dílo zvolila proto, že je jí blízká.

Přes mnohé rozdíly našla v rodině řadu důvěrně známých věcí.

"Pro mě je to spíš film o rodině, o vztahu, který se odehrává v Afghánistánu, než o té zemi samotné. Ale v Afghánistánu to nikdy nebylo dobré, Afghánistán je problém. Velké změny začaly těsně po dokončení našeho filmu, kdy zase přišel k moci Taliban."

Film My Sunny Maad, zdroj: © Negativ

Na filmu pracovalo čtyřicet animátorů

Na animaci se podíleli koproducenti z Francie. A právě účast významného koproducenta byla pro film zásadní.

Film My Sunny Maad, zdroj: © Negativ

"Ten náš film by bez něj nemohl vzniknout. Animované filmy skoro výlučně probíhají v česko-francouzské koprodukci. Ta navíc byla dostatečně veliká, aby tady mohl být přihlášen jako francouzský film, protože pak byly další úspěšné filmy, které měly koprodukci složenou z více států a už to nedosahovalo tolika procent, že by se tu mohly účastnit, takže jsme měli velké štěstí."

V hlavní mužské roli zní v mezinárodní verzi hlas afghánského herce jménem Haji gul Asir, v českém jazyce ho ztvárnil Hynek Čermák. Dialogy byly nahrány v samotném Kábulu afghánskými herci. Až na jednu výjimku. Hlas hlavní postavy Herry ztvárnila ve všech jazycích, tedy česky, dari i anglicky, česká herečka Zuzana Stivínová.

Film již před tím obdržel cenu poroty na festivalu v Annecy. Produkce tohoto celovečerního filmu zaměstnávala několik let kolem třiceti animátorů v České republice a zhruba deset lidí ve studiích sídlících na Réunionu.

Petra Procházková otevřela šampaňské

Režisérka Michaela Pavlátová s cenou nepočítala.

Petra Procházková | Foto: Kateřina Cibulka, Český rozhlas

"Já jsem sem jela úplně v klidu, na rozdíl na některých jiných cen, kdy si člověk říká, jsem mezi pár jinými filmy, tak tak nějaká naděje je. Tady jsem si byla úplně jistá, že to nedostaneme. Já už vlastně zapomněla, že ten film ještě může někde soutěžit. Měl premiéru v roce 2021, takže si už většinu festivalů oběhnul. Takže mě velice překvapilo, že je letos ještě Cézar."

Autorka knižní předlohy Petra Procházková je známá zejména svými reportážemi z Afghánistánu a Čečenska. Teď je na Ukrajině. Jak napsala na Facebooku, „slaví úspěch filmu ve Francii šampaňským pro naše afghánské a ukrajinské přátele…"