Obec Číhošť: Najdeme zde geografický střed Česka i kostel, kde se měl stát zázrak

Geografický střed Česka vypočítal soukromý geodet Ladislav Fofonka. Vycházel z předpokladu, že těžiště uzavřeného nepravidelného mnohoúhelníku lze spočítat jako vážený průměr těžišť trojúhelníků, do nichž je rozdělena celá plocha Česka – pro výpočet použil téměř tři tisícovky trojúhelníků.

Geografický střed ČR | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Popis výpočtu geografického středu republiky je stručně uveden na informační tabuli u dřevěného altánu, který stojí nedaleko od pomníčku. V altánu si turisté mohou také prohlédnout suvenýry, které se v obci dají zakoupit nebo mohou zanechat vzkaz v návštěvní knize.

Vedle označení středu republiky stojí i zajímavý turistický rozdělovník, ukazuje vzdálenost k nejsevernějšímu, nejjižnějšímu, nejzápadnějšímu i nejvýchodnějšímu bodu České republiky. Dřevěný ukazatel pak prozradí, že do Prahy je to z Číhoště vzdušnou čarou 76 kilometrů, do Varšavy 484, do Vídně 189 a do Bratislavy 222 kilometrů.

Číhošť | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Původně ale mělo být místo středu Česka mnohem velkolepější. Například představa vedení kraje Vysočina byla na konci devadesátých let taková, že na místě bude pozemek ve tvaru republiky. Nedaleko pak měla stát rozhledna, ze které by bylo vidět do okolí. Velké plány ale zatím ztroskotaly na nedostatku peněz.

Přesto je střed Česka oblíbeným místem návštěvníků. Ti často spojují jeho návštěvu s prohlídkou kostela, ve kterém se před více než 70 lety odehrála událost, které se říká číhošťský zázrak.

Číhošťský zázrak

Číhošťský kostel Nanebevzetí Panny Marie | Foto: Tomáš Vodňanský, Český rozhlas

Kostel Nanebevzetí Panny Marie leží několik stovek metrů od ukazatele středu republiky. V prosinci 1949 se tam během mše několikrát pohnul asi půl metru vysoký kříž na hlavním oltáři. Ze zinscenování tohoto jevu byl tehdejší komunistickou Státní bezpečností obviněn farář Josef Toufar. Byl zatčen a po krutém mučení při výsleších ve věku 48 let zemřel.

Hrob Josefa Toufara v Ďáblicích | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Jeho ostatky jsou pohřbeny právě v číhošťském kostele. Ale až od roku 2015. Komunisté totiž Toufara pohřbili pod falešným jménem v Ďáblicích do hromadného hrobu. V roce 2014 ale byly ostatky vyzvednuty, ověřena DNA a po 65 letech převezeny do Číhošti, kde jsou uloženy pod dlažbu v lodi kostela, kde se celý příběh začal. Na desce je vyrytý nápis s jeho slovy: „Žijme tak, jako bychom dnes zemřít měli…“. V současnosti probíhá proces Toufarova blahořečení.

Kostel dodnes láká řadu věřících, poutníků zájemců o historií, školních výprav i turistů, kteří chtějí na vlastní oči spatřit dějiště těchto pohnutých událostí. Toufarův osud na faře v Číhošti připomíná i stálá výstava. Llze navštívit jeho pokoj s několika kusy původního nábytku, fotografiemi z Toufarova dětství a mládí i kopii vyšetřovacího spisu.

Kříž, který se během mše před 70 lety pohnul, odvezla Státní bezpečnost, a nikdo ho pak už neviděl. Racionální vysvětlení číhošťského zázraku dodnes chybí.

Josef Toufar | Foto: ČT